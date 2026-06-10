Economie

Leul câștigă, aurul pierde: cursul BNR pentru miercuri, 10 iunie 2026

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Leul câștigă, aurul pierde: cursul BNR pentru miercuri, 10 iunie 2026Curs valutar. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Leul a câștigat teren miercuri în fața principalelor valute, potrivit cursului publicat de Banca Națională a României (BNR). Aurul s-a ieftinit semnificativ față de ședința anterioară.

Cursul valutar stabilit de BNR pentru miercuri, 10 iunie 2026

Euro a fost calculat la 5,2344 lei, în scădere cu 0,42 bani față de cotația precedentă de 5,2386 lei.

Dolarul american a fost cotat la 4,5286 lei, în scădere cu 0,29 bani față de marți, când s-a situat la 4,5315 lei.

Francul elvețian a fost calculat la 5,6717 lei, în scădere cu 1,87 bani față de cotația anterioară de 5,6904 lei.

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Prețul aurului

lingouri de aur

lingouri de aur. Sursa foto: Freepik

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la 606,6218 lei, de la 630,8228 lei în ședința precedentă.

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