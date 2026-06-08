Într-o perioadă în care telefonul a devenit indispensabil, încărcarea bateriei în locuri publice pare un gest banal și lipsit de riscuri, însă specialiștii în securitate cibernetică avertizează că există metode prin care dispozitivele pot fi compromise chiar în timpul încărcării. Una dintre aceste metode se numește „juice jacking” și presupune folosirea unor stații de încărcare modificate, care nu oferă doar energie, ci pot permite și accesul la datele din telefon fără ca utilizatorul să își dea seama.

Acest tip de atac apare atunci când un telefon este conectat la un port USB compromis, care poate imita un simplu punct de încărcare, dar în realitate are capacitatea de a interacționa cu fișierele și sistemul dispozitivului.

În astfel de situații, utilizatorul poate crede că își încarcă doar bateria, însă în realitate pot avea loc transferuri de date sau pot fi declanșate acțiuni nedorite, mai ales dacă telefonul permite automat conexiunea de date.

Problema este mai frecvent asociată cu spațiile publice foarte circulate, precum aeroporturi, centre comerciale sau gări, unde oamenii folosesc frecvent stații de încărcare comune din necesitate, fără să verifice sursa reală a acestora.

Pentru a reduce acest risc, producători precum Apple și Google au introdus în ultimii ani măsuri de securitate suplimentare care solicită confirmarea utilizatorului înainte ca telefonul să permită accesul la date atunci când este conectat la un dispozitiv extern. În versiunile recente de sistem de operare, conectarea la un cablu USB nu mai activează automat transferul de informații, ci necesită o aprobare explicită sau autentificare.

Cu toate acestea, dispozitivele care nu sunt actualizate rămân mai vulnerabile, iar diferențele dintre producători și viteza cu care sunt livrate actualizările de securitate pot influența nivelul de protecție.

Cea mai sigură metodă este să eviți pe cât posibil utilizarea porturilor USB publice pentru încărcare și să folosești propriul încărcător conectat direct la o priză clasică, deoarece aceasta elimină riscul unui acces neautorizat la date.

O soluție suplimentară este utilizarea unui adaptor de tip „USB data blocker”, care permite trecerea curentului electric, dar blochează complet transferul de date între dispozitive.

De asemenea, este important să verifici setările telefonului atunci când îl conectezi la un cablu necunoscut și să alegi modul de încărcare fără transfer de date, acolo unde această opțiune este disponibilă. Menținerea sistemului de operare actualizat este la fel de importantă, deoarece patch-urile de securitate corectează vulnerabilități care pot fi exploatate în astfel de situații.