Înșelătorii mai puțin cunoscute. Riști să rămâi fără bani fără să îți dai seama

Într-o lume digitală, escrocii au găsit modalități tot mai ingenioase de a păcăli oamenii, iar unele fraude sunt atât de subtile încât majoritatea cetățenilor nici nu știu că există. Aceste înșelătorii mai puțin cunoscute pot afecta atât persoane fizice, cât și afaceri mici, iar pierderile se ridică adesea la mii sau zeci de mii de euro, potrivit reportfraud.

O escrocherie recentă implică crearea de profiluri fictive în cadrul unor companii sau organizații. Escrocii contactează angajați reali prin email intern, pretinzând că sunt manageri sau colegi și solicită transferul urgent al unor fonduri sau informații sensibile.

Spre deosebire de clasicul phishing, această fraudă se bazează pe psihologia muncii și pe presiunea timpului, iar victimele, în grabă, fac transferurile solicitate.

O altă metodă puțin cunoscută implică aplicații sau servicii care se instalează pe telefoane sau computere și înregistrează plăți recurente „invizibile”. Utilizatorii observă scăderi misterioase din conturi bancare sau de pe carduri, fără a fi conștienți că au acceptat vreodată un abonament. De obicei, aceste aplicații sunt ascunse sub formă de utilitare, widget-uri sau pluginuri aparent legitime.

Specialiștii avertizează și asupra unui tip de fraudă mai puțin cunoscut, numit „retragere fantoma de la ATM”. Victima crede că retrage o sumă mică, dar în realitate, dispozitivele instalate pe ATM modifică tranzacția și banii sunt trimiși către conturile escrocilor. În plus, tehnica folosește tehnologii de clonare a cardului, astfel că victima nu își dă seama imediat de pierdere.

Recent, platformele de NFT și jocurile online au devenit teren de vânătoare pentru escroci. O metodă mai puțin cunoscută implică promisiunea de câștiguri rapide din tranzacționarea de token-uri sau iteme rare în jocuri. Victimele sunt convinse să investească sume mari în proiecte noi sau puțin cunoscute, dar escrocii dispar odată ce primesc banii.

Spre deosebire de schemele clasice de tip Ponzi, aici frauda se ascunde în elemente tehnice complicate, greu de verificat de persoane obișnuite.

Un tip mai puțin mediatizat de înșelătorie are loc prin apeluri sau mesaje care cer donații pentru animale abandonate sau copii bolnavi, dar în realitate fondurile merg direct în buzunarele escrocilor. Victimele primesc documente și fotografii false care par reale, iar emoția creează o presiune care reduce scepticismul și prudenta.

Tot mai frecvent apar site-uri sau aplicații care promit „credit instant” fără verificări bancare sau garanții. În realitate, utilizatorii ajung să plătească taxe inițiale, comisioane ascunse sau să ofere date personale care permit escrocilor să le golească conturile ulterior. Această metodă afectează în special tinerii sau cei care au nevoie urgentă de bani, dar nu cunosc mecanismele de protecție.

Experții în securitate recomandă mai multe măsuri simple pentru a evita pierderile: verificarea riguroasă a aplicațiilor și site-urilor înainte de a oferi date sau bani, citirea cu atenție a contractelor și termenilor de utilizare, și consultarea instituțiilor financiare înainte de a face transferuri suspecte.

De asemenea, păstrarea unei suspiciuni sănătoase față de oferte „prea bune pentru a fi adevărate” poate preveni pierderile semnificative.