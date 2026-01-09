Cele mai periculoase înșelătorii online din 2026. Cum să le eviți

Cele mai periculoase înșelătorii online din 2026. În era digitală, internetul a devenit o parte indispensabilă a vieții noastre, dar această dependență vine cu un risc major: înșelătoriile online devin din ce în ce mai sofisticate, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică de la Cisometric.

În 2026, experții în securitate avertizează că multe tipuri de escrocherii vor continua să evolueze, în special prin utilizarea inteligenței artificiale, clonarea de identități și metode de presiune psihologică.

Unul dintre cele mai alarmante trenduri pentru anul 2026 este utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a crea conținut fraudulos — texte, voci și imagini care pot imita persoane reale. Aceasta include deepfake-uri vocale și video, care par incredibil de autentice și pot fi folosite pentru a manipula victimele să retrimită bani sau să ofere date sensibile.

În astfel de scenarii, victimele pot primi un apel „de la un membru al familiei” în dificultate sau pot fi confruntate cu un video fals de la un „manager” care cere detalii de acces.

Această tendință periculoasă transformă metoda clasică de phishing într‑un instrument mult mai convingător și dificil de descoperit. Scammerii nu mai trebuie doar să imite un email sau un site web — ei pot produce o conversație audio falsă sau un apel video care pare să provină de la cineva în care aveți încredere.

Cum să o eviți:

Verifică identitatea prin canale independente: dacă cineva îți cere urgent bani sau informații sensibile, sună persoana printr‑un număr salvat sau contactează‑o printr‑o altă aplicație.

Nu reacționa pe impuls: roagă interlocutorul să ofere detalii pe care numai persoana reală le poate cunoaște.

Phishingul rămâne una dintre cele mai răspândite metode de escrocherie online, dar în 2026 va fi mult mai insidios și sofisticat. Hackerii folosesc acum kituri de phishing „Phishing‑as‑a‑Service” care pot genera mesaje personalizate și realiste, capabile să ocolească metodele tradiționale de autentificare precum multifactor authentication (MFA).

Mai mult, codurile QR false sunt tot mai folosite pentru a direcționa utilizatorii către site‑uri frauduloase care par legitime, dar care fură datele de autentificare sau informațiile cardului. Un raport al FBI a remarcat o creștere semnificativă a atacurilor legate de codurile QR în perioada recentă.

Cum să o eviți:

Scanează codurile QR doar de pe surse de încredere și verifică dacă linkul afișat înainte de a îl deschide pare autentic.

Fii sceptic cu privire la emailuri sau mesaje neașteptate care cer acces la conturi, actualizări de parole sau detalii financiare.

Fraudele din comerțul electronic rămân în topul reclamațiilor utilizatorilor. Escrocii creează site‑uri false de cumpărături sau clonate după magazine reale, oferind prețuri atractiv de mici pentru produse populare. Odată ce plata este făcută, site‑ul dispare sau produsul nu mai ajunge.

Un alt fenomen periculos este apariția de comercianți frauduloși care par legitimi: profiluri pe platforme sociale sau marketplace‑uri care pretind a fi verificate, dar nu sunt. Potrivit unui studiu Visa, utilizatorii care nu pot distinge conținutul fals generat de inteligenta artificială sunt mult mai expuși fraudelor.

Cum să o eviți:

Verifică reputația unui comerciant online: caută recenzii independente și inspectează dacă site‑ul folosește conexiune sigură (HTTPS).

Preferă plățile prin intermediul platformelor ce oferă protecție a cumpărătorului, nu prin transfer direct bancar.

Pe măsură ce aplicațiile de plată precum PayPal, Venmo, Zelle sau altele similare devin tot mai populare, escrocii vizează direct aceste tranzacții instantanee. Un studiu relevă faptul că un procent semnificativ de utilizatori au experimentat tentative de fraudă în aplicațiile de plată peer‑to‑peer, unde infractorii creează situații de urgență sau pretexte emoționale pentru a determina plata imediată.

Cum să o eviți:

Fii extrem de precaut cu cereri de plată neașteptate, mai ales de la persoane necunoscute.

Verifică întotdeauna detaliile unei plăți înainte de a o autoriza și evită să trimiți coduri de autentificare altcuiva.

Clonarea site‑urilor sau a paginilor de autentificare este o tehnică veche, dar care capătă noi forme. Pagini ce par să fie ale unor servicii bancare, platforme de email sau servicii online cer utilizatorilor să introducă datele complete de autentificare. Odată ce acestea sunt furnizate, infractorii preiau conturile sau pot efectua tranzacții neautorizate.

Cum să o eviți:

Programează verificări regulate de securitate și folosește manageri de parole pentru a te asigura că adresele URL sunt cele reale.

Activează alerte de securitate sau notificări SMS pentru orice activitate suspectă pe conturile tale.