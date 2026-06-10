Mai mult de jumătate dintre americani consideră că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale (AI) ar putea duce la pierderea locurilor de muncă pentru ei sau pentru membri ai gospodăriei lor, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos realizat la nivel național în Statele Unite.

Cercetarea, desfășurată pe parcursul a șase zile și finalizată luni, arată că 53% dintre respondenți sunt îngrijorați de impactul AI asupra ocupării forței de muncă.

Rezultatele evidențiază o creștere a preocupărilor publice pe măsură ce tehnologia este adoptată tot mai rapid în economie, administrație și viața de zi cu zi.

Potrivit sondajului, temerile legate de efectele inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă sunt relativ uniforme în funcție de vârstă, sex și nivel de educație.

În același timp, 37% dintre participanți au declarat că nu sunt deloc preocupați de posibilitatea ca AI să le afecteze activitatea profesională, în timp ce 10% nu au oferit un răspuns clar sau s-au declarat nehotărâți.

Sondajul Reuters/Ipsos a inclus 4.531 de adulți din Statele Unite și are o marjă de eroare de plus sau minus două puncte procentuale.

Datele au fost colectate într-o perioadă în care mai multe companii importante au anunțat restructurări asociate investițiilor în inteligența artificială.

Compania de software Intuit a anunțat luna trecută concedierea a aproximativ 17% din forța sa de muncă globală, explicând că măsura urmărește eficientizarea operațiunilor și concentrarea pe proiectele considerate prioritare, inclusiv cele din domeniul AI.

Subiectul a generat reacții și în mediul academic. Fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, a fost huiduit de unii studenți ai Universității din Arizona după ce a discutat despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii în cadrul unei ceremonii de absolvire.

De asemenea, utilizarea AI în propagandă politică, industria divertismentului și domeniul militar a atras avertismente din partea unor lideri politici și religioși, inclusiv din partea Papei Leon al XIV-lea.

Sondajul relevă diferențe semnificative între simpatizanții principalelor partide politice din SUA.

Astfel, 61% dintre respondenții care se identifică drept democrați au declarat că se tem de efectele AI asupra locurilor de muncă din gospodăria lor. În rândul republicanilor, procentul este de 47%.

Reuters notează că Partidul Democrat atrage, în general, un număr mai mare de absolvenți de studii superioare, în timp ce Partidul Republican și-a consolidat sprijinul în rândul alegătorilor din clasa muncitoare în perioada ascensiunii politice a președintelui Donald Trump.

Cercetarea arată că persoanele cu studii universitare folosesc inteligența artificială mai frecvent decât restul populației.

Jumătate dintre absolvenții de facultate au declarat că utilizează AI în mod regulat. Prin comparație, procentul este de 34% în rândul persoanelor fără diplomă universitară și de 40% la nivelul întregului eșantion.

În același timp, preocupările generale legate de extinderea utilizării inteligenței artificiale continuă să crească. Aproximativ 73% dintre americani au afirmat că sunt îngrijorați de utilizarea tot mai largă a AI, comparativ cu 68% într-un sondaj Reuters/Ipsos realizat în 2023.

Jennifer Schalhoub, o scriitoare independentă în vârstă de 62 de ani din statul New Jersey, a declarat pentru Reuters că și-a pierdut recent un contract care presupunea redactarea unor scrisori adresate oficialilor guvernamentali pentru susținerea anumitor politici publice.

„Inteligența artificială preia tot mai multe activități deoarece oamenii sunt din ce în ce mai puțin preocupați de calitatea muncii produse”, a declarat aceasta.

La rândul său, Lauren Hayes, psiholog clinician din statul Washington, și-a exprimat îngrijorarea după ce mai mulți pacienți i-au spus că folosesc sisteme AI între ședințele de terapie pentru a gestiona anxietatea.

„Nu cred că inteligența artificială poate avea nivelul de nuanță pe care îl are o persoană”, a afirmat Hayes.

Dezbaterea privind impactul inteligenței artificiale s-a amplificat după lansarea, în 2022, a chatbotului ChatGPT de către OpenAI.

Companii precum Anthropic și OpenAI au atras atenția investitorilor prin dezvoltarea unor produse AI utilizate atât de consumatori, cât și de companii. Instrumentele de asistență pentru programare și automatizare sunt printre segmentele cu cea mai rapidă creștere din industrie.