Anthropic extinde accesul la cea mai nouă tehnologie AI

Anthropic a anunțat lansarea publică a modelului de inteligență artificială Claude Fable 5, disponibil pentru companii și utilizatorii cu abonament plătit. Noul sistem vine la două luni după prezentarea limitată a modelului Mythos, care a atras atenția investitorilor și autorităților americane prin capacitățile sale avansate în domeniul securității cibernetice.

Anthropic a anunțat lansarea modelului Claude Fable 5 pentru clienții corporate și utilizatorii plătitori, marcând prima disponibilizare pe scară largă a unei tehnologii din aceeași categorie cu Mythos.

În luna aprilie, compania prezentase Mythos doar unui grup restrâns de organizații, invocând riscurile asociate utilizării sale în domenii precum securitatea cibernetică. Modelul a atras atenția după ce a demonstrat capacitatea de a identifica rapid vulnerabilități software, stârnind reacții atât în mediul financiar, cât și în rândul autorităților de reglementare.

Potrivit Anthropic, Claude Fable 5 oferă rezultate foarte bune în programare, analiză și activități bazate pe cunoaștere, depășind cu peste 10% performanțele modelului Claude Opus 4.8 în anumite teste de referință.

Compania susține că noul model păstrează puterea de procesare a tehnologiei anterioare, dar include mecanisme suplimentare pentru limitarea utilizărilor periculoase.

Astfel, atunci când utilizatorii solicită informații considerate riscante, precum instrucțiuni pentru producerea unor substanțe toxice sau pentru desfășurarea unor atacuri informatice, sistemul blochează răspunsul și redirecționează cererea către o versiune mai restrictivă.

În paralel, Anthropic a lansat și Claude Mythos 5, o versiune actualizată a modelului original, destinată utilizatorilor specializați și configurată cu mai puține restricții în anumite domenii.

Lansarea are loc într-un moment important pentru Anthropic. Compania a confirmat recent că a depus confidențial documentele necesare pentru listarea pe piața bursieră din Statele Unite. Anthropic se pregătește astfel pentru una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din sectorul inteligenței artificiale.

Potrivit datelor prezentate de companie, veniturile anuale estimate au ajuns la aproximativ 47 de miliarde de dolari, comparativ cu circa 10 miliarde de dolari anul trecut. Totodată, cea mai recentă rundă de finanțare a evaluat compania la aproximativ 965 de miliarde de dolari.

Anunțul vine într-un context în care competiția dintre marile companii din domeniul inteligenței artificiale se intensifică. OpenAI a depus la rândul său documentația necesară pentru listarea la bursă, iar SpaceX și compania de inteligență artificială xAI pregătesc oferte publice de amploare.

Claude Fable 5 va fi și unul dintre cele mai scumpe produse dezvoltate de Anthropic. Compania a anunțat un tarif de 10 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 50 de dolari pentru un milion de tokenuri generate, costuri de două ori mai mari decât cele practicate pentru modelul Claude Opus 4.8. Reprezentanții Anthropic susțin însă că utilizatorii urmăresc în principal productivitatea și precizia, iar modelele mai performante oferă un randament superior investiției, chiar dacă prețul este mai ridicat.