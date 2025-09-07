International Conexiunea globală la internet, în pericol. Ce a pățit Microsoft







Compania Microsoft a anunțat că serviciul de cloud computing Azure a fost restabilit, după ce fusese perturbat de întreruperile de fibră optică în Marea Roșie, prodese cel mai probabil în contextul atacurilor teroriștilor Houthi din Yemen.

„Ne așteptăm la o latență mai mare pentru o parte din traficul care traversa anterior Orientul Mijlociu. Traficul de rețea care nu traversează Orientul Mijlociu nu este afectat. Vom continua să oferim actualizări zilnice sau mai devreme dacă se schimbă condițiile”, au declarat repezentanții gigantului tech.

Traficul care traversează Orientul Mijlociu și care își are originea și/sau se termină în regiunile din Asia sau Europa ar putea experimenta întreruperi sporite, a explicat compania într-o actualizare a stării serviciului său Azure.

„Întreruperile de fibră submarină pot necesita timp pentru a fi reparate, prin urmare, vom monitoriza, reechilibra și optimiza continuu rutarea pentru a reduce impactul asupra clienților între timp. Vom continua să oferim actualizări zilnice sau mai devreme dacă se schimbă condițiile”, a promis Microsoft.

Ca urmare a întreruperii, Azure, al doilea cel mai mare furnizor de cloud din lume după AWS de la Amazon, a redirecționat pe căi alternative, ceea ce duce la latențe mai mari decât în ​​mod normal.

Ulterior, Microsoft a confirmat că serviciile cloud Azure funcționează acum normal, dar compania continuă să monitorizeze și să optimizeze rutarea traficului în timp ce reparațiile sunt în curs de desfășurare.

Marea Roșie este considerată unul dintre cele mai importante coridoare digitale din lume, legând Europa de Africa și Asia prin Egipt.

Restabilirea conectivității în regiune poate fi un proces complex, îngreunat de instabilitatea continuă și de riscurile de securitate.

Rutele de transport maritim din zonă s-au confruntat cu atacuri repetate din partea mișcării Houthi din Yemen, complicând și mai mult operațiunile de reparare a cablurilor.