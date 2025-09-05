International WhatsApp și YouTube, indisponibile în Rusia. Autoritățile favorizează servicii locale







Guvernul rus a decis blocarea internetului mobil în mai multe regiuni, motivând că măsura este necesară pentru „asigurarea securităţii” împotriva potenţialelor atacuri cu drone, potrivit Reuters. În acest context, autoritățile au publicat o listă de aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze fără restricții.

Printre serviciile exceptate se numără platformele guvernamentale, magazinele online, sistemul de plăţi electronice Mir și mesageria MAX, susținută de statul rus. În schimb, restricțiile afectează servicii internaționale populare, precum WhatsApp de la Meta, folosită de aproximativ 97,8 milioane de utilizatori din Rusia, Telegram, cu sediul în Dubai și deținută de Pavel Durov, care numără 90,9 milioane de utilizatori, și platforma YouTube de la Alphabet.

Datele recente arată că VK Messenger, clasat al treilea în comunicarea directă între utilizatori, a ajuns la 16,7 milioane de utilizatori, iar serviciul MAX este acum preinstalat pe toate telefoanele și tabletele vândute în Rusia, cu un total de 30 de milioane de utilizatori. Ambele aplicații sunt dezvoltate de compania VK, controlată de stat.

Ministerul dezvoltării digitale de la Moscova a explicat că dispune de o „soluție tehnică specială” care permite funcționarea aplicațiilor locale și a precizat că „măsura va reduce disconfortul provocat cetățenilor de întreruperile internetului mobil necesare pentru asigurarea securității”. În comunicatul oficial, nu au fost menționate dronele sau Ucraina.

Guvernatorii regiunilor din estul Rusiei au argumentat de mai multe ori că întreruperile sunt necesare pentru a împiedica utilizarea dronelor de către Ucraina. Totodată, Moscova promovează tot mai mult serviciile autohtone și controlează strict spațiul online local, notează Reuters.

Blocarea aplicațiilor străine face parte dintr-un conflict mai larg între autoritățile ruse și platformele internaționale de tehnologie, intensificat după invazia Ucrainei de către forțele ruse. Serviciile de monitorizare online au raportat o creștere a plângerilor privind conexiunea slabă și întreruperile periodice ale WhatsApp în vara aceasta.