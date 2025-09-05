Social MApN a ridicat două avioane, din cauza unor drone detectate la Sulina







Un grup de drone a fost detectat joi seara, la 36 de mile marine nord-est de Sulina, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN). Sistemele radar au semnalat apariția acestora, iar în zonă au fost trimise două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane. Acestea au fost ridicate de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și au survolat spațiul aflat în apropierea frontierei cu Ucraina.

La scurt timp după ce au fost detectate pe radar, dronele și-au modificat traiectoria către nord, iar ulterior semnalul lor electronic a dispărut. Potrivit Ministerului, Aeronavele Eurofighter Typhoon și-au continuat misiunea de supraveghere, iar ulterior s-au întors la baza aeriană.

„În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina”, a anunțat MApN.

Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci avioane de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, având ca scop protejarea spațiului aerian național și al aliaților.

„Coeziunea și solidaritatea reprezintă fundamentul alianței Nord Atlantice și constituie garanția fermă că orice provocare la adresa securității va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar și hotărât”, au mai spus reprezentanții MApN.

Pe 16 iulie, aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost alertate după ce Federația Rusă a lansat un atac cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România.

Incidentul a fost urmărit cu atenție de autoritățile de apărare, însă nu a fost considerată necesară decolarea avioanelor de luptă, deoarece nu a existat un pericol real de încălcare a spațiului aerian românesc.

La finalul lunii martie, autoritățile române au descoperit fragmente care păreau să provină de la drone rusești în județul Galați, foarte aproape de granița cu Republica Moldova. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar MApN și MAI au intervenit rapid pentru a securiza zona și a demara cercetările.