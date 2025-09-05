International Ucraina, atac cu drone asupra unei rafinării din Riazan, Rusia







Ucraina a atacat în noaptea de joi spre vineri o rafinărie din Riazan, la sud-est de Moscova, și un depozit de petrol din Lugansk, teritoriu aflat sub ocupație rusă, atacurile declanșând explozii puternice și incendii vizibile de la mare distanță. potrivit The Kyiv Independent.

Conform The Kyiv Independent, în Riazan, rafinăria de petrol situată la sud de oraș a fost lovită în jurul orei 1:30, ora locală. Locuitorii din zonă au postat pe rețele sociale imagini și filmări în care se observă un incendiu masiv și coloane dense de fum negru ridicându-se deasupra instalației. Autoritățile ruse nu au oferit inițial informații detaliate privind pagubele sau victimele, dar incendiul pare să fi afectat semnificativ infrastructura.

În Lugansk, regiune aflată sub ocupație rusă, explozii puternice au fost raportate după ora 21:00, joi seara, în apropierea unui depozit de petrol.

Rafinăria, care are o capacitate anuală de 13,8 milioane de tone, fusese deja ținta unor atacuri cu drone ucrainene la 2 august. Atunci, loviturile au provocat oprirea a două dintre cele trei unități principale de procesare, afectând semnificativ activitatea instalației.

Guvernatorul regiunii Riazan, Pavel Malkov, a declarat că sistemele de apărare aeriană ar fi doborât opt drone deasupra regiunii. El a precizat că resturi ale aparatelor s-au prăbușit pe o platformă industrială, dar a insistat că nu au fost raportate victime sau pagube în zonele rezidențiale.

Prin atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil, Kievul urmărește să reducă resursele militare ale Rusiei și, totodată, să afecteze veniturile bugetare ale Moscovei, puternic dependente de exporturile energetice.

Doar în luna august, Ucraina a atacat cel puțin 12 rafinării din Rusia, determinând oprirea unor instalații care reprezentau peste 17% din capacitatea națională de procesare a petrolului, echivalentă cu aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi.