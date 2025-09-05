International Trump critică UE pentru achizițiile de petrol rusesc. Garanțiile de securitate pentru Kiev, analizate de 26 de state







Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, că Trump este „foarte nemulțumit” de faptul că statele Uniunii Europene continuă să cumpere petrol din Rusia. „El este foarte nemulţumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa”, a spus Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor din „Coaliția Voinței”, la care a avut loc și o discuție prin videoconferință cu președintele american.

„El este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa”, a spus Zelenski la o conferință de presă comună cu Emmanuel Macron, menționând în special Ungaria și Slovacia, țări cu care are relații tensionate.

Președintele francez a confirmat afirmația lui Zelenski și, referindu-se tot la Ungaria și Slovacia, a spus că „preşedintele Trump şi administraţia americană au dezaprobat (...) alegerile făcute de două ţări membre ale UE care continuă să cumpere petrol rusesc”.

Macron a salutat această poziție a Washingtonului, subliniind că Budapesta și Bratislava „s-au apărat uneori invocând apropierea lor de noua administrație americană”. El a adăugat că „alinierea americano-europeană va fi foarte eficientă pentru încetarea acestor practici”.

„Aceste două țări s-au plâns președintelui Trump” după atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse, a spus Zelenski, făcând referire la recentele lovituri asupra conductei Drujba, care au afectat aprovizionarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei.

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat la sfârșitul lunii trecute că i-a cerut ajutorul lui Trump printr-o scrisoare, acuzând Ucraina că bombardează conducta petrolieră Drujba. Trump i-a răspuns: „Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten”.

Zelenski a precizat atunci că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu bloca aderarea Ucrainei la UE, proces la care Budapesta se opune invocând efectele economice și disputele cu Bruxelles-ul privind fondurile europene.

Premierul slovac Robert Fico refuză și el sprijinul militar pentru Ucraina și l-a criticat pe Zelenski, însă cei doi urmează să se întâlnească vineri în vestul Ucrainei.

La finalul noii reuniuni „Coaliției Voinței”, Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să participe la o „forță de reasigurare, cu prezență pe uscat, pe mare sau în aer”, pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia.

„Această forţă nu are voinţa sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei. Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul şi disponibilitatea de a fi parte a garanţiilor de securitate, aşa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către preşedintele Trump, şi a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a spus președintele francez.

Macron a adăugat că europenii vor introduce noi sancțiuni, în coordonare cu Statele Unite, dacă Rusia va continua să respingă pacea.

Zelenski a declarat, la rândul său, că Ucraina și aliații săi au ajuns la un acord asupra cadrului general al garanțiilor de securitate pentru Kiev și că 26 de țări analizează ce rol exact ar putea juca fiecare.

„Înţelegem că trebuie să existe baza pentru garanţii de securitate reale. Există un cadru fundamental”, a mai spus președintele Ucrainei.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliații Ucrainei din „Coaliția Voinței” își unesc eforturile pentru a întări garanțiile de securitate pentru Kiev. „În acelaşi timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancţiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile”, a scris acesta pe X, după încheierea reuniunii de la Paris.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia va participa la discuțiile privind garantarea securității spațiului aerian al Ucrainei, subliniind însă că soluțiile viitoare nu trebuie să afecteze securitatea națională a țării sale.

„Le-am spus partenerilor noştri că Polonia este foarte interesată să existe siguranţă în aer, dar acest lucru trebuie să fie legat de garanţii de securitate pentru Polonia”, a spus şeful guvernului polonez după reuniune.