Polonia ar putea avea mai multe trupe SUA, anunță Trump la întâlnirea cu Nawrocki







Polonia rămâne un punct strategic pentru securitatea NATO, după ce președintele american Donald Trump a declarat miercuri, la întâlnirea cu președintele polonez Karol Nawrocki, că soldații SUA vor continua să fie staționați pe teritoriul polonez.

Mai mult, liderul de la Washington a precizat că numărul acestora ar putea fi chiar suplimentat, în funcție de solicitările partenerului european.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri oficiale cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la câteva săptămâni după alegerea acestuia în fruntea statului.

În cadrul conferinței de presă comune, Donald Trump a subliniat importanța prezenței militare americane în regiune și rolul pe care Polonia îl joacă în menținerea echilibrului de securitate la granița estică a Europei.

„Vom menține trupele în Polonia, iar dacă vor mai multe, le vom trimite”, a declarat Trump, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Decizia vine în contextul în care, în trecut, oficiali din administrația Trump au sugerat posibilitatea retragerii parțiale a contingentelor americane din Europa, fapt ce ar fi pus sub semnul întrebării stabilitatea aranjamentului transatlantic de apărare.

În prezent, aproximativ 8.000 de militari americani sunt desfășurați pe teritoriul polonez, o prezență văzută de Varșovia drept esențială în fața presiunilor exercitate de Rusia.

Polonia a devenit lider în rândul țărilor NATO în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare. Bugetul militar pentru anul 2025 reprezintă 4,7% din PIB, un procent considerabil mai mare decât pragul de 2% stabilit de Alianța Nord-Atlantică.

Această investiție masivă a fost salutată de Trump, care a insistat în repetate rânduri ca aliații europeni să își majoreze contribuțiile la securitatea colectivă.

Nou-alesul președinte Karol Nawrocki, sprijinit de partidul naționalist Lege și Justiție și susținut în campanie de Trump, a folosit ocazia pentru a transmite un mesaj de unitate.

„Este pentru prima dată în istoria Poloniei când oamenii noștri sunt bucuroși că avem soldați străini pe teritoriul național”, a afirmat acesta, adăugând că prezența americană trimite „un semnal puternic către Rusia”.

Consolidarea parteneriatului militar dintre SUA și Polonia ar putea avea consecințe importante pe plan regional. Pe fondul tensiunilor continue cu Rusia și al războiului prelungit din Ucraina, menținerea trupelor americane la granița de est a NATO oferă garanții suplimentare aliaților.

Mesajul lui Trump întărește ideea că Polonia este nu doar un pilon al apărării europene, ci și un model pentru ceilalți membri ai alianței în privința alocării resurselor pentru securitate.

În același timp, analiștii atrag atenția că intensificarea prezenței americane ar putea provoca reacții dure din partea Moscovei.

Totuși, pentru autoritățile de la Varșovia, această cooperare cu Washingtonul este văzută ca o asigurare pe termen lung împotriva eventualelor amenințări externe.

„Cu soldații americani pe pământ polonez, ne simțim în siguranță”, a punctat Nawrocki, exprimând consensul larg existent în societatea poloneză cu privire la importanța alianței.