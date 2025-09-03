Actualitate Trump a reacționat când a fost întrebat de ce nu ia măsuri mai dure împotriva Rusiei. Ce i-a spus reporterului







Din cuprinsul articolului Trump a promis că va consolida prezența americană în Polonia

Trump, mic scandal la Casa Albă. Președinte american Donald Trump a avut miercuri un schimb tensionat cu un reporter polonez, anunță Fox News. După ce acesta a susținut că liderul republican „nu a luat nicio măsură” împotriva Rusiei de la preluarea mandatului. Episodul s-a produs la Casa Albă, în timpul unei întrevederi bilaterale cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

„Ați exprimat de multe ori frustrarea față de Putin, dar nu există acțiuni mai dure de când v-ați preluat mandatul”, a spus jurnalistul.

„De unde știi că nu există acțiuni? Serios? Stai, tu cu cine ești?”, a replicat Trump.

„Sunt venit cu presa poloneză”, a răspuns reporterul.

„Ai spune că impunerea de sancțiuni secundare asupra Indiei, cel mai mare cumpărător [de resurse rusești] în afara Chinei, nu e o acțiune? Asta a costat sute de miliarde de dolari Rusiei. Și tu spui «nicio acțiune»?”, a continuat el.

Trump a adăugat că „nu a trecut încă la faza a doua sau a treia”, dar a închis sec dialogul: „Când spui că nu există acțiuni, ar trebui să-ți cauți o slujbă nouă.”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit miercuri la Casa Albă pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, angajându-se să consolideze prezența trupelor americane în această țară din Europa de Est. Discuțiile din Biroul Oval s-au concentrat asupra războiului din Ucraina, pe care Trump a recunoscut că a avut dificultăți să-l influențeze, numindu-l un „război stupid” despre care a spus că ar fi fost „mult mai ușor” de încheiat.

Schimbul vine la scurt timp după o postare acidă pe Truth Social, în care Trump a sugerat că Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un „conspiră” împotriva Statelor Unite, reunindu-se la Beijing pentru marcarea a 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

„Marea întrebare este dacă președintele Xi va menționa sprijinul masiv și ‘sângele’ american care au ajutat China să-și asigure libertatea”, a scris el, urând „o zi de sărbătoare grozavă și de durată” poporului chinez, înainte de a adăuga: „Transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii.”

Parada de la Beijing a pus în vitrină tehnică militară avansată și relațiile Chinei cu rivalii Washingtonului, pe fondul tensiunilor globale sporite.