Monden Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie. Ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni







Oana Mizil a solicitat și a primit un ordin de protecție împotriva fostului său partener de viață, Marian Vanghelie. Ea a explicat că decizia a fost „dificilă, dar necesară„ pentru liniștea sa și a fiicei sale. De asemenea, a mai transmis că dorește „discreție în aceste momente”.

Decizia vine în contextul unor tensiuni mai vechi între cei doi, despre care s-a vorbit și în trecut în spațiul public. Potrivit procedurilor legale, ordinul de protecție prevede o serie de restricții clare ce urmează să fie respectate de Marian Vanghelie

„În urma știrilor apărute în ultimile ore despre mine și familia mea, doresc să transmit următorul mesaj: Am ales să merg pe calea legală și am obținut un ordin de protecție (deocamdată provizoriu), o decizie dificilă, dar necesară pentru liniștea mea și a fiicei mele. Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă”, este mesajul transmis de Oana Mizil.

Oana Mizil face un apel la respectarea intimității familiale, subliniind importanța discreției într-o perioadă delicată. Aceasta cere evitarea expunerii suplimentare a fiicei sale, menționând că aceasta trebuie să fie protejată de presiunea mediatică și de atenția publicului.

Fără a oferi detalii suplimentare despre situația personală, Oana Mizil a precizat că nu intenționează să alimenteze discuțiile în spațiul public și că nu va face alte declarații. Ea subliniază că va continua să își apere copilul prin acțiuni concrete, nu prin intervenții în spațiul public.

„Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente, pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică. Nu doresc să transform această situație într-un spectacol, nu voi face declarații suplimentare și voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte”, a explicat Oana Mizil în postarea sa.

Fostul primar Marian Vanghelie a declarat că discuțiile tensionate dintre el și partenera sa, Oana Mizil, au început în urmă cu aproximativ două săptămâni. Potrivit acestuia, motivul principal al conflictului ar fi fost decizia de a nu semna documentele necesare pentru ca fiica lor să călătorească în străinătate.

„Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge. Nu că nu îmi convenea anturajul, nu eram sigur că e doar ăla pe care îl bănuiam. Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată. Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână n-am văzut-o, sau 10 zile, a explicat Vanghelie la „Un Show Păcătos”.