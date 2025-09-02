Politica Marian Vanghelie, prima reacție după noul ordin de protecție de la Oana Mizil







Într-o intervenție televizată la emisiunea „Un Show Păcătos”, Marian Vanghelie a oferit prima explicație după scandalul din weekend, care a avut loc la locuința Oanei Mizil. Poliția a fost chemată la fața locului, iar fostul edil a detaliat de la ce a pornit totul și cum s-a ajuns la solicitarea unui nou ordin de protecție.

Marian Vanghelie a povestit, la emisiunea „Un Show Păcătos”, că, în urmă cu două săptămâni, fiica sa a dorit să meargă la un concert la Londra. Vanghelie a explicat că nu i-a oferit declarația notarială necesară deplasării, invocând anumite motive pe care nu a dorit să le dezvăluie. El a precizat că nu era vorba despre anturajul în care s-ar fi aflat copilul, ci despre faptul că nu era sigur de circumstanțele deplasării.

Politicianul a spus că nu și-a văzut fetița timp de aproape zece zile, fapt care a amplificat tensiunile. El a cerut Oanei să discute cu fetița și a menționat că între ei au existat certuri telefonice, inclusiv în seara dinaintea incidentului.

Marian Vanghelie a povestit că stabilise să se întâlnească cu Oana Mizil sâmbătă seară, însă aceasta ar fi plecat fără să-i spună unde. Potrivit fostului edil, el a urmărit-o cu mașina, iar ulterior femeia a dispărut pentru câteva ore împreună cu fiica lor. Când s-a întors, i-ar fi cerut să amâne întâlnirea pentru a doua zi, motivând că fetița era obosită.

Vanghelie a mai spus că, după ce nu a reușit să o contacteze telefonic, s-a dus la locuința acesteia, unde a sunat insistent la poartă. Mama Oanei i-ar fi transmis că fiica sa nu este acasă, însă politicianul susține că a descoperit contrariul.

Oana Mizil a depus o nouă cerere pentru emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, măsură pe care instanța urmează să o analizeze. Nu este pentru prima dată când fosta parteneră solicită o astfel de măsură. În 2021, un incident asemănător a dus la emiterea unui ordin de protecție, după ce poliția a intervenit în urma unui conflict domestic.

Atunci, presa a relatat că Oana Mizil ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, însă ambii au negat public aceste afirmații. Într-o declarație mai recentă, femeia a precizat că, deși Vanghelie nu a lovit-o niciodată, comportamentul său a devenit mai irascibil după condamnarea din 2015.