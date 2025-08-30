Monden Bodi, într-un nou scandal. Este acuzat că și-a bătut fetița și fosta soție







Un conflict extrem de tensionat între afaceristul Alex Bodi și fosta sa soție, Iulia Sălăgean, a ajuns în instanță după ce femeia a obținut un ordin provizoriu de protecție, acuzându-l pe afacerist că ar fi agresiv cu fiica lor de 8 ani. „Le agresează fizic”, potrivit documentelor oficiale.

Potrivit declarațiilor Iuliei, afaceristul, disperat să se împace cu ea, a trimis zeci de mesaje amenințătoare și a exercitat presiune asupra fiicei lor. Într-unul dintre mesaje, Bodi ar fi spus: „Îți sparg fața!”, potrivit înregistrărilor depuse la dosar.

În mai 2025, polițiștii din Ilfov au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Bodi. Potrivit documentelor oficiale:

Femeia susține că, din februarie 2025, Bodi a început să o certe constant pe fiică și să îi interzică să-și exprime sentimentele, ceea ce a provocat copilului coșmaruri și teamă de a se apropia de tatăl său.

„Reclamanta a arătat că în trecut pârâtul a fost implicat activ în creșterea minorei (…) însă din luna februarie pârâtul o ceartă pe minoră, nu o lasă să își exprime sentimentele și o lovește, în mod nejustificat”, se arată în dosar.

După emiterea ordinului de protecție, Bodi a inițiat un proces prin care solicită schimbarea domiciliului fiicei, pentru ca aceasta să locuiască cu el.

Afaceristul susține că tensiunile dintre el și Iulia ar fi generate de presiuni emoționale și financiare exercitate de fostă soție și că palmele aplicate copilului ar fi fost rare și „nu reprezintă agresiuni excesive”.

Afaceristul afirmă că a contribuit constant la întreținerea Iuliei, oferindu-i 5.000 de euro lunar, și că a încercat de mai multe ori să reia relația. Totuși, zecile de mesaje și comportamentul agresiv indică contrariul. Conform declarațiilor Iuliei:

„La întrebarea apărătorului pârâtului, respectiv dacă i-a dat pârâtul un mesaj scris din care să rezulte că îşi doreşte o relaţie amoroasă, reclamanta răspunde că da, are zeci de mesaje de la pârât, inclusiv unul în care i-a scris: «Nu ai vrut să fim prieteni deschiși, trebuie să cobori la parter»”.

Instanța urmează să decidă dacă cererea lui Bodi privind schimbarea domiciliului fiicei va fi aprobată. Dosarul scoate în evidență un conflict care depășește disputele obișnuite între foști parteneri și ridică întrebări serioase despre siguranța copilului și comportamentul părintelui, potrivit Cancan.