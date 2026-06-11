Cântărețul și actorul francez Patrick Bruel a fost pus sub acuzare miercuri și eliberat sub supraveghere judiciară de către Tribunalul din Nanterre, după 48 de ore de arest preventiv. Parchetul solicitase arestarea preventivă, însă judecătorul de libertăți și detenție nu a urmat recomandarea.

Artistul în vârstă de 67 de ani este pus sub acuzare în patru cazuri: un viol în regiunea pariziană în 2008, o tentativă de viol în 2010 la Bruxelles, un caz de agresiune sexuală și hărțuire sexuală în sudul Franței în 2019 și un dosar de hărțuire sexuală la Ajaccio, în Corsica, în 2019.În alte patru dosare, Bruel se află sub statutul de martor asistat, mai favorabil: un viol în Bretania în 2012, un viol în sudul Franței în 2015, o tentativă de viol în 2010 și 2011 în regiunea pariziană și hărțuire sexuală în 2019 la Nyon, în Elveția. Un al nouălea dosar, privind un viol la Grenoble în 2000, a fost clasat din cauza prescripției.

Prin controlul judiciar, lui Bruel i se interzice să părăsească teritoriul francez, să ia legătura cu victimele și familiile acestora și să frecventeze un salon de masaj. Artistul trebuie să facă dovada că urmează un tratament psihologic și să depună o cauțiune de 500.000 de euro.

Potrivit ziarului francez de investigați e Mediapart, care a dezvăluit cazul pe 18 martie, Daniela Elstner, directoarea generală a Unifrance, îl acuză pe Patrick Bruel că a agresat-o sexual și că a încercat să o violeze în noiembrie 1997, în timpul Festivalului de Film Francez de la Acapulco, când avea 26 de ani. „Este o adevărată primă victorie judiciară pentru victime", a declarat avocata sa, Jade Dousselin.

În timpul reținerii artistului, avocații a două dintre reclamante au anunțat trei noi plângeri pentru viol și tentativă de viol.

Sub presiunea acuzațiilor, Patrick Bruel anulase la sfârșitul lunii mai majoritatea concertelor din viitorul turneu în Franța și în străinătate, care urma să înceapă la jumătatea lunii iunie la Paris. Anulările au vizat o duzină de concerte în Elveția, Belgia și Franța, precum și trei concerte din Quebec programate în decembrie. Organizatorii unui festival din Fribourg îl eliminaseră deja de la eveniment cu câteva zile înainte.