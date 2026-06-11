Monden

Patrick Bruel, acuzat de viol și agresiuni sexuale în nouă dosare. A scăpat de arest cu 500.000 de euro cauțiune

Comentează știrea
Patrick Bruel, acuzat de viol și agresiuni sexuale în nouă dosare. A scăpat de arest cu 500.000 de euro cauțiunePatrick Bruel. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cântărețul și actorul francez Patrick Bruel a fost pus sub acuzare miercuri și eliberat sub supraveghere judiciară de către Tribunalul din Nanterre, după 48 de ore de arest preventiv. Parchetul solicitase arestarea preventivă, însă judecătorul de libertăți și detenție nu a urmat recomandarea.

Patrick Bruel. Patru dosare, patru acuzații

Artistul în vârstă de 67 de ani este pus sub acuzare în patru cazuri: un viol în regiunea pariziană în 2008, o tentativă de viol în 2010 la Bruxelles, un caz de agresiune sexuală și hărțuire sexuală în sudul Franței în 2019 și un dosar de hărțuire sexuală la Ajaccio, în Corsica, în 2019.În alte patru dosare, Bruel se află sub statutul de martor asistat, mai favorabil: un viol în Bretania în 2012, un viol în sudul Franței în 2015, o tentativă de viol în 2010 și 2011 în regiunea pariziană și hărțuire sexuală în 2019 la Nyon, în Elveția. Un al nouălea dosar, privind un viol la Grenoble în 2000, a fost clasat din cauza prescripției.

Condiții stricte de supraveghere

Prin controlul judiciar, lui Bruel i se interzice să părăsească teritoriul francez, să ia legătura cu victimele și familiile acestora și să frecventeze un salon de masaj. Artistul trebuie să facă dovada că urmează un tratament psihologic și să depună o cauțiune de 500.000 de euro.

Cazul care a declanșat ancheta

Potrivit ziarului francez de investigați e Mediapart, care a dezvăluit cazul pe 18 martie, Daniela Elstner, directoarea generală a Unifrance, îl acuză pe Patrick Bruel că a agresat-o sexual și că a încercat să o violeze în noiembrie 1997, în timpul Festivalului de Film Francez de la Acapulco, când avea 26 de ani. „Este o adevărată primă victorie judiciară pentru victime", a declarat avocata sa, Jade Dousselin.

Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy
Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy
Vacanță fără griji. Cum îți pregătești mașina pentru un drum lung și ce trebuie să verifici înainte de a pleca
Vacanță fără griji. Cum îți pregătești mașina pentru un drum lung și ce trebuie să verifici înainte de a pleca

În timpul reținerii artistului, avocații a două dintre reclamante au anunțat trei noi plângeri pentru viol și tentativă de viol.

Concerte anulate

Sub presiunea acuzațiilor, Patrick Bruel anulase la sfârșitul lunii mai majoritatea concertelor din viitorul turneu în Franța și în străinătate, care urma să înceapă la jumătatea lunii iunie la Paris. Anulările au vizat o duzină de concerte în Elveția, Belgia și Franța, precum și trei concerte din Quebec programate în decembrie. Organizatorii unui festival din Fribourg îl eliminaseră deja de la eveniment cu câteva zile înainte.

Stiri calde

10:37 - Val de furtuni peste România. Unde lovesc cele mai violente averse. Alertă ANM

10:30 - Aproape 1.000 de angajați ai Ambulanței ies în stradă. Nemulțumirile vizează noul proiect al Legii salarizării

10:23 - Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy

10:15 - Vlad Voiculescu a pierdut definitiv procesul cu PSD pentru postările în care era numit „infractor" și „hoț"

10:11 - Eugen Tomac contestă concluziile raportului CSM: Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare

10:07 - Mama a șapte copii, găsită moartă după luni de căutări. Suspectul ar putea primi 100 de ani de închisoare

HAI România!

Cupa Mondială pe burta goală

Cupa Mondială pe burta goală

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

România, țara nimănui!

România, țara nimănui!

Proiecte speciale