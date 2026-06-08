Atmosfera din „Casa Iubirii” este din ce în ce mai tensionată. În ediția de luni, Iosif ajunge în centrul unui nou scandal după ce îi ia apărarea Luciei în fața celorlalte concurente, iar discuțiile escaladează rapid într-un schimb dur de replici.

Nemulțumit de modul în care fetele interacționează cu partenera sa, Iosif le acuză că evită confruntările directe și că preferă să se susțină reciproc în timpul discuțiilor contradictorii.

„Voi în momentul în care nu sunteți în stare să purtați o discuție cu ea, față în față și să aveți argumente simțiți să vă apărați una pe alta, vă menajați constant și voi nu puteți să fiți în stare să purtați o discuție cu ea…unu la unu”, va fi mesajul lui Iosif.

Theodora nu va ezita să își exprime nemulțumirea în acest sens.

„Te-aș ruga să porți o discuție cursivă fără să mai ironizezi persoanele pentru că este de bun simț….Eu nu am atacat-o personal pe Lucia niciodată. Poți să îmi confirmi Lucia dacă este adevărat sau nu”, spune ea.

Conflictul va continua, iar Iosif își va susține în continuare punctul de vedere, convins că Lucia este adesea pusă în situații dificile de către celelalte fete din casă.

„6 fete dacă vă puneți pe ea, ea oricum vă face față, adică nu îmi pun problema de asta. În momentul în care simți că nu poți să duci o conversație, menajezi acea persoană, te dai pe lângă ea doar pentru simplu fapt ca sa nu își mai aducă argumente și să nu te mai întrebe”.

Diana va intervine în discuție și îl va întreaba direct dacă este de părere că fetele au ceva personal cu Lucia. Răspunsul lui Iosif nu va întârzia să apară.

„Nu cred, sunt sigur!”

La rândul eu, Daniela va încerca să tempereze situația și îi va spune că fiecare persoană poate interpreta lucrurile diferit. Replica lui Iosif este însă una tăioasă:

„Adevărul tău e minciuna mea, ca să știi cum stai”.

În paralel, și între Valentin și Daniela a urma să apară tensiuni. Concurentul îi va reproșa acesteia că intervine prea des în conflictele altor persoane.

„Când avem un scandal, nu mai încerca să…trebuie să lăsăm amândoi garda jos.”

De asemenea, Mario își va exprimă punctul de vedere și îi va îndemna pe concurenți să fie sinceri.

„Hai să ne asumăm, frate, că toți suntem răutăcioși la un moment dat și hai să încercăm să nu părem Sfinți.”

Georges se va arăta deranjat de această situație.

„De unde până unde reiese că vreau să fac asta?”

Rămâne de văzut dacă spiritele se vor calma sau dacă neînțelegerile vor continua să escaladeze. Evoluția conflictelor și reacțiile concurenților pot fi urmărite în ediția de luni, 8 iunie, a emisiunii „Casa Iubirii”, difuzată la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D.