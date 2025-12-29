Marea finală Casa Iubirii se apropie. Când va avea loc

Sezonul actual al emisiunii „Casa iubirii”, Kanal D, se apropie de final, iar tensiunea dintre concurenți atinge cote maxime. Doar un băiat și o fată vor pleca acasă cu marele premiu de 100.000 de lei. Ieri seară a fost anunțată prima concurentă calificată în marea finală.

În cadrul galei de duminică, Andreea Mantea, prezentatoarea show-ului de la Kanal D, a dezvăluit că în finală vor intra opt concurenți: patru fete și patru băieți. Totodată, moderatoarea a anunțat și numele primei finaliste.

Este vorba despre Veronica, desemnată favorita săptămânii și câștigătoarea unui premiu de 5.000 de lei. „Iar acum a sosit momentul să aflăm împreună un lucru extrem de important – numele primului finalist. Numelui lui este… Veronica! Felicitări!”, a declarat Andreea Mantea.

Marea finală a „Casei iubirii” va fi difuzată duminică, 11 ianuarie, în două reprize, de la 16:00 și de la 19:00, pe Kanal D. Marele premiu, cel mai mare oferit până acum de emisiune, va fi câștigat de o fată și un băiat, fiecare plecând acasă cu câte un cec de 100.000 de lei.

„Opt finaliști – patru fete și patru băieți – vor intra în marea finală. Ceilalți concurenți vor fi prezenți, dar vor susține doar finaliștii în competiția pentru marele premiu”, a explicat Andreea Mantea.

Veronica face parte dintr-unul dintre cuplurile reprezentative ale emisiunii, alături de Ahmed. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cei doi au avut parte de o întâlnire specială: au vizitat părinții lui Ahmed, ocazie în care emoțiile și surprizele au fost la cote maxime.

Mama lui Ahmed a primit-o pe Veronica cu brațele deschise și a declarat că, atâta timp cât fiul ei este fericit, o va considera ca pe o fiică. „Mă bucur, cel mai important e să fie băiatul meu fericit! Asta e cel mai important. Când vine noră acasă, eu nu spun ‘noră’, e fiica mea deja. E fata mea. Am și fiu, am și fată”, a spus mama lui Ahmed.

Ahmed și-a mărturisit emoțiile legate de reacția tatălui său, cunoscut ca fiind exigent: „Să știi că tata e foarte pretențios când vine vorba de fata cu care vorbesc eu. Sunt curios ce părere are despre tine. Să dăm cărțile pe față”, i-a spus el Veronicăi.

Surprinzător, tatăl lui Ahmed a apreciat comportamentul și modul de a vorbi al Veronicăi: „Totul e ok. Ea are minte, vorbește frumos. Fata e ok, e frumos tot.”