Justitie Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce ar fi amenințat-o pe Oana Mizil







Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, este implicat într-un nou episod violent. Mai exact, duminică, 31 august 2025, autoritățile au fost sesizate printr-un apel la serviciul de urgență 112, după ce fostul edil s-ar fi prezentat la domiciliul Oanei Niculescu Mizil, unde locuiește și mama acesteia.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor și citate de gandul.ro., Marian Vanghelie ar fi ajuns la locuința celor două în jurul orei 12:30, moment în care ar fi avut un comportament agresiv, adresând amenințări. La aproximativ două ore după un incident, în jurul orei 15:19, mama victimei a apelat numărul de urgență 112, solicitând intervenția Poliției Voluntari.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au deschis un dosar penal sub acuzația de amenințare. De asemenea, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de cinci zile, pe numele lui Marian Vanghelie. Totuși, autoritățile nu au considerat necesară aplicarea unei măsuri de supraveghere electronică, precum montarea unei brățări de monitorizare.

Evenimentul se înscrie într-un context tensionat, având în vedere istoricul conflictual dintre cei doi. Ancheta este în curs, iar autoritățile urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele incidentului.

În anul 2021, Oana Niculescu Mizil a mai solicitat intervenția poliției, în contextul unui alt episod tensionat. Potrivit informațiilor de atunci, a ar fi fost vorba despre o criză de gelozie manifestată de fostul edil., iar în septembrie 2024, Oana Mizil a mărturisit cu privire la acel episod, că nu a fost lovită de Marian Vanghelie.

Într-o declarație făcută în septembrie 2024, Oana Mizil a abordat un subiect sensibil legat de relația sa cu fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, respingând categoric ideea că ar fi fost agresată fizic de Marian Vanghelie.

Oana Mizil mărturisea atunci că este un subiect despre care nu îi place să vorbească, spunând foarte clar că nu a fost vorba niciodată de agresiune fizică.

Ea a recunoscut, de asemenea, că, în urma condamnării din 2015, comportamentul lui Vanghelie s-a schimbat, devenind mai impulsiv, însă a subliniat că nu s-a ajuns niciodată la violență fizică.

„Nu a dat niciodată în mine. Nu a ridicat niciodată mâna asupra mea. După perioada grea din 2015 și după condamnare, Marian Vanghelie a devenit puțin mai furios. Sunt lucrurile despre care nu îmi place să vorbesc, dar atât vă spun, nu a dat niciodată în mine”, a declarat Oana Mizil.

Reamintim că Marian Vanghelie și Oana Mizil au fost împreună aproape 11 ani, mai exact până în noiembrie 2022. Cei doi au o fetiță împreună.