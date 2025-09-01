Social Tânăr căutat de poliție după ce a fugit din arestul la domiciliu







Un tânăr este căutat de poliția din Dolj, după ce a părăsit locuința din Craiova unde se afla sub măsura arestului la domiciliu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, acesta nu a mai fost de găsit de aproape 12 ore, iar polițiștii au demarat cercetări sub acuzația de evadare.

Incidentul a fost semnalat duminică seara, în jurul orei 22:15, când polițiștii Biroului Supravegheri Judiciare au fost informați că Eduard Cătălin Tică, plasat anterior în arest la domiciliu, a încălcat condițiile măsurii preventive. Datele furnizate de dispozitivul electronic de monitorizare arată că individul a părăsit locuința și se afla pe o altă stradă din municipiul Craiova în momentul respectiv. Autoritățile continuă verificările pentru a-l localiza pe fugar și pentru stabilirea împrejurărilor în care acesta a reușit să părăsească domiciliul.

„În seara zilei de 31 august, în jurul orei 22:15, polițiştii Serviciului Investigații Criminale - Biroul Supravegheri Judiciare au fost sesizați telefonic de dispeceratul SIME din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj cu privire la faptul că Eduard Cătălin Tică, de 34 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, ar fi părăsit imobilul din Craiova, în care executa măsura, dispozitivul electronic de supraveghere indicând faptul că acesta se afla pe o altă stradă, din municipiu”, se arată în comunicatul emis de către IPJDolj.

Un echipaj al Secției 5 Poliție Craiova a fost direcționat de urgență într-o zonă indicată pentru identificarea unui bărbat care ar fi evadat, însă la sosirea forțelor de ordine, acesta nu a mai fost găsit. În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal sub acuzația de evadare.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a format un grup de lucru dedicat acestui caz, iar căutările sunt desfășurate cu sprijinul structurilor de poliție din județele Olt și Argeș, alături de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Biroul de Poliție Autostrăzi.

Deocamdată, persoana căutată nu a fost localizată, însă acțiunile pentru depistarea acesteia continuă, autoritățile urmărind aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.

Cercetările sunt derulate în continuare de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. La finalizarea anchetei, urmează ca dosarul să fie soluționat de unitatea de parchet competentă.

Autoritățile desfășoară căutări pentru identificarea lui Eduard Cătălin Tică. Potrivit datelor furnizate de Poliție, acesta are o înălțime de 1,96 metri, cântărește aproximativ 105 kilograme, are o constituție robustă, ten deschis, păr șaten și ochi căprui.

În momentul plecării, nu se cunosc detalii legate de îmbrăcămintea pe care o purta. Cetățenii care pot oferi informații relevante în acest caz sunt îndemnați să contacteze de urgență autoritățile prin apelarea numărului 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție, mai transmite dj.politiaromana.ro.