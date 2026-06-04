Cristian Pomohaci, trimis în arest preventiv

Judecătoria Târgu Mureș a dispus joi, 4 iunie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Cristian Pomohaci, cercetat într-un dosar privind infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Măsura a fost luată la solicitarea procurorilor, după ce cântărețul fusese reținut cu o zi înainte în urma unor percheziții desfășurate la două locuințe din Târgu Mureș.

Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza unei decizii pronunțate joi de Judecătoria Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, instanța a admis solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

„În această seară, 4 iunie 2026, Judecătoria Târgu Mureş a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de bărbatul de 57 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreţinând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş. Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update

Hotărârea pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș nu este definitivă.

Miercuri seară, Cristian Pomohaci a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unor percheziții desfășurate la două dintre locuințele sale din municipiul Târgu Mureș.

Acțiunea a fost coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș și a vizat un dosar penal referitor la infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

„La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş", a anunţat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

În timpul perchezițiilor efectuate de anchetatori în casa cântărețului au fost găsite și ridicate mai multe sume de bani în diferite valute.

Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Mureș, valoarea totală a sumelor descoperite este estimată la aproximativ două milioane de euro.

Ancheta este în desfășurare, iar măsura arestării preventive poate fi contestată.