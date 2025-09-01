Social Locomotivă în flăcări, pe ruta Mangalia-Craiova. Pericolul zilnic de pe CFR







O locomotivă aparținând operatorului CFR Călători a fost cuprinsă de flăcări la scurt timp după plecarea din stația Palas, în județul Constanța. Garnitura circula pe ruta Mangalia–Craiova, iar incidentul a avut loc la doar câteva ore după un alt eveniment petrecut pe Magistrala 800, unde traficul feroviar a fost oprit temporar în urma accidentului mortal produs în zona Dragonul Roșu.

Trenul InterRegio 1996, care plecase din Mangalia la ora 12:43 și avea ca destinație finală Craiova (ora estimată de sosire fiind 21:50), a fost nevoit să oprească după doar câteva minute de mers. Locomotiva EA 922, aparținând Depoului București Călători, a luat foc în zona pantografului, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.

În tren se aflau aproximativ 1.300 de pasageri. Din fericire, nu au fost raportate victime, iar intervenția echipajelor ISU a fost rapidă: au ajuns la fața locului în aproximativ trei minute.

Vagoanele au fost decuplate pentru a permite stingerea incendiului în siguranță, iar o locomotivă de ajutor, EA 794, a fost trimisă din stația Constanța pentru a prelua trenul. Incendiul a fost lichidat complet la ora 17:01, iar trenul IR 1996 a reușit să plece din stația Palas abia la ora 18:40, cu o întârziere acumulată de 176 de minute.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis luni că un incident grav a avut loc pe linia feroviară București Nord – Racord Pajura, parte a Magistralei 800, soldat cu întreruperea temporară a traficului feroviar între stațiile București Nord și Băneasa.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 15:15, când o persoană a fost lovită mortal de trenul R 8093, operat de CFR Călători. Garnitura circula pe relația București Nord – București Obor, iar accidentul s-a petrecut pe un tronson de cale ferată simplă, electrificată.

Trenul implicat efectuează legătura între Gara de Nord și Gara Obor, traversând zona comercială Dragonul Roșu și oprind în stația Pantelimon Vest — o haltă realizată de Niro Investment, compania care administrează complexul din estul Capitalei.

În urma incidentului, circulația trenurilor a fost complet blocată pe segmentul afectat, autoritățile intervenind pentru cercetări și reluarea traficului în condiții de siguranță, informează clubferoviar.ro.