International Incendiu puternic lângă palatul lui Putin. Pompierii sunt în alertă







Incendiu lângă „palatul lui Putin” a izbucnit săptămâna aceasta, după ce fragmentele unei drone ucrainene au lovit o zonă forestieră din apropierea orașului Ghelendjik, pe malul Mării Negre. Autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat că drona a căzut într-o pădure, declanșând focul.

Ministerul Situațiilor de Urgență a informat că peste 400 de pompieri și echipamente speciale au fost mobilizate pentru a controla incendiul și pentru a împiedica extinderea flăcărilor spre zonele locuite.

Înregistrări video publicate vineri arată cum focul a cuprins arborii și solul, acoperindu-l de cenușă, în timp ce elicoptere transportă apă pentru stingerea incendiului. Până acum, nu există semne că flăcările amenință direct reședința supranumită „palatul lui Putin”.

Complexul de lux a fost subiectul mai multor controverse și investigații, președintele rus negând în mod constant orice legătură cu acesta. În 2021, opozantul rus Aleksei Navalnîi a publicat o anchetă detaliată despre imensul domeniu situat pe țărmul Mării Negre, susținând că acesta ar fi fost construit cu fonduri obținute prin corupție.

Potrivit anchetei, complexul include plantații de viță de vie, teren de hochei pe gheață și chiar un cazino, fiind considerat unul dintre cele mai luxoase și controversate proiecte asociate cu Kremlinul.

Ucraina, aflată în război cu Rusia din 2022, utilizează frecvent drone pentru atacuri asupra infrastructurii și obiectivelor strategice rusești. Incidentul de la Ghelendjik este un exemplu clar al impactului tacticilor moderne de război asupra unor locații considerate sigure.

Conform site-ului de investigații Proekt, atacurile cu drone au schimbat chiar obiceiurile lui Vladimir Putin. Liderul rus ar fi renunțat să mai viziteze vila sa de la Soci, situată în raza de acțiune a dronelor ucrainene, pentru a-și proteja securitatea personală.

Flăcările au continuat să cuprindă zone împădurite și terenuri libere, iar pompierii ruși au fost nevoiți să intervină cu resurse considerabile, inclusiv elicoptere și echipe terestre. Autoritățile nu au menționat deloc reședința în comunicatele oficiale, evitând să confirme vreo legătură directă cu „palatul lui Putin”.

Incidentul evidențiază vulnerabilitatea unor obiective strategice și simbolice în contextul războiului din Ucraina și arată cum conflictele moderne permit atacuri precise asupra țintelor considerate inaccesibile. Utilizarea dronelor pentru a provoca daune în zonele de interes politic ridică întrebări privind securitatea și protecția liderilor și a infrastructurii în Rusia, într-un moment în care tensiunile continuă să crească.