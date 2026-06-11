Relațiile economice dintre SUA și Kazahstan intră într-o nouă eră, dominată de competiția globală pentru resurse naturale esențiale. Prezenți la un important eveniment de profil desfășurat în Asia Centrală, oficialii americani au transmis un semnal privind direcția geopolitică a marilor puteri occidentale, indicând fostul spațiu sovietic drept un pilon central pentru lanțurile lor de aprovizionare, conform EFE.

La Congresul Internațional de Minerit și Metalurgie 2026, găzduit de capitala Kazahstanului, delegația Statelor Unite a evidențiat importanța crucială pe care o au zăcămintele locale. Washingtonul caută în mod activ parteneriate solide pentru a-și asigura resursele necesare industriilor de vârf și sectorului de securitate, într-un climat internațional tot mai tensionat.

„Nu este un secret faptul că minereurile strategice constituie una dintre principalele priorităţi ale Statelor Unite în ceea ce priveşte obţinerea unor surse fiabile de aprovizionare cu aceste minerale. Prin urmare, Kazahstanul este un punct cheie pentru noi datorită resurselor sale abundente", a explicat subsecretarul american pentru comerţ David L. Fogel, la evenimentul din Astana.

Oficialul de la Washington a punctat corelarea directă dintre bogățiile subsolului kazah și necesitățile de securitate ale țării sale. „Sectorul minereurilor strategice se prezintă ca o prioritate absolută, întrucât resursele naturale ale Kazahstanului coincid cu interesele comerciale şi de securitate ale SUA”, a subliniat reprezentantul american.

Această apropiere economică nu reprezintă un parteneriat de conjunctură, ci continuarea unei colaborări care a început imediat după prăbușirea blocului comunist. În ultimele trei decenii și jumătate, capitalul american a pompat sume masive în economia din Asia Centrală, clădind o bază solidă pentru noile proiecte din sectorul extractiv.

Conform datelor prezentate de Fogel, de când Kazahstanul şi-a obţinut independenţa în urmă cu 35 de ani după dezintegrarea URSS, investiţiile americane în această ţară au depăşit o sută de miliarde de dolari.

Prezența americană la forumul de la Astana este una de amploare, incluzând reprezentanți de rang înalt din administrație și lideri din mediul privat, deciși să pună bazele unor exploatări de lungă durată.

„Aşadar, putem aplica această analogie minereurilor critice. Suntem aici pe termen lung. Vreau să spun clar acest lucru”, a insistat oficialul guvernului SUA, amintind că delegația sa include peste 20 de corporații și diverse agenții guvernamentale dornice de extindere.

Pentru ca parteneriatul să funcționeze eficient, americanii consideră că este obligatorie modernizarea tehnică și legislativă a proceselor de identificare a zăcămintelor. Colaborarea va necesita eforturi comune de aliniere la bunele practici globale în domeniul mineritului.

Pentru a aprofunda cooperarea în vederea exploatării acestor resurse naturale, este necesar să „abordăm probleme precum cartografierea şi topografia” şi să adoptăm standarde internaţionale consistente, a indicat David L. Fogel.

Răspunsul autorităților de la Astana nu s-a lăsat așteptat. Guvernul kazah a anunțat un plan masiv de investiții publice menit să descopere potențialul complet al teritoriului său imens, venind astfel în întâmpinarea interesului manifestat de partenerii externi. Premierul Olzhas Bektenov a confirmat că o cartografiere geologică detaliată este deja în desfăşurare în întreaga ţară, pe o suprafaţă de peste două milioane de kilometri pătraţi.

Această campanie masivă de explorare reprezintă o premieră pentru istoria modernă a țării, sumele alocate pentru următorii ani fiind egale cu totalul fondurilor cheltuite în ultimele decenii de la obținerea independenței.

Statul kazah „va investi aproximativ 470 de milioane de dolari în explorare geologică în următorii trei ani", sumă comparabilă cu "cheltuielile publice totale pentru explorare geologică din ultimele două decenii”, a concluzionat șeful executivului din Kazahstan.