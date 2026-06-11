Inteligența artificială este tot mai prezentă în viața de zi cu zi și ridică numeroase întrebări despre impactul pe care îl va avea asupra diferitelor profesii. Întrebată cum privește dezvoltarea AI și dacă se gândește la posibilitatea apariției prezentatorilor virtuali, vedeta Pro TV, Andreea Esca a explicat ce rol crede că poate avea această tehnologie și în ce măsură o consideră utilă.

Andreea Esca consideră că inteligența artificială poate fi un instrument util atunci când este folosită corect și spune că nu își face griji în privința apariției unor prezentatori generați de AI.

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, apar și întrebări despre impactul pe care îl va avea asupra unor profesii. Jurnalismul și televiziunea se numără printre domeniile în care tehnologia este deja folosită pentru documentare, analiză și automatizarea unor procese.

Întrebată cum privește fenomenul inteligenței artificiale, prezentatoarea Pro TV a spus că vede această tehnologie ca pe o resursă care poate oferi sprijin și informații, atât timp cât utilizatorul știe să o folosească în mod responsabil.

„Privesc AI-ul ca pe o sursă de informare, ca pe o unealtă pe care, dacă ştii să o foloseşti, poate fi utilă”, a declarat Andreea Esca pentru Pagina de Media.

Afirmația vine într-o perioadă în care inteligența artificială este folosită din ce în ce mai mult în mediul profesional, dar și în activitățile de zi cu zi. În timp ce unii se tem că tehnologia ar putea înlocui anumite meserii, alții o văd ca pe un instrument care poate simplifica munca și poate economisi timp.

Unul dintre subiectele care stârnesc interes este posibilitatea ca, în viitor, televiziunile să folosească prezentatori creați cu ajutorul inteligenței artificiale. Întrebată de Paginademedia dacă mai este mult până când astfel de prezentatori vor deveni o realitate, Andreea Esca a răspuns că nu se preocupă de acest scenariu.

La întrebarea: „Crezi că mai durează mult până o să apară prezentatori AI?”, aceasta a declarat:

„Nu ştiu. Nu-mi pun genul acesta de întrebări. Am atât de multe lucruri de făcut încât, poate ar fi şi bine la un moment dat să mai apară nişte ajutoare.”