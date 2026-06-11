Victor Ponta îl face „șobolan” pe Adrian Papahagi după retragerea din Guvernul Tomac

Victor Ponta a reacționat după ce Adrian Papahagi a anunțat că renunță la funcția de ministru al Culturii în Guvernul propus de Eugen Tomac. Fostul premier a publicat joi un mesaj pe Facebook în care l-a criticat dur pe universitar, după decizia acestuia de a se retrage înaintea votului de învestire din Parlament.

Fostul premier Victor Ponta a comentat decizia lui Adrian Papahagi de a nu mai face parte din echipa guvernamentală propusă de premierul desemnat Eugen Tomac. Într-o postare publicată pe Facebook, Ponta a folosit un limbaj dur la adresa universitarului clujean.

„ȘOBOLANUL a fugit chiar înainte să intre apa în corabie! Dar are un instinct de supraviețuire foarte dezvoltat (sau, mai direct spus, un oportunism dus la extrem). Așa a scăpat și i-a mers bine atât pe vremea lui Băsescu, cât și pe vremea lui Iohannis!", scrie Ponta pe Facebook.

Reacția lui Victor Ponta a venit după ce Adrian Papahagi a anunțat că nu mai dorește să facă parte din Guvernul Tomac, deși acceptase inițial propunerea pentru portofoliul Culturii. Acesta a explicat că a acceptat în principiu nominalizarea la solicitarea premierului desemnat și în condițiile în care considera că există sprijin parlamentar pentru viitorul Executiv.

„La rugămintea premierul desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale. Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan.”

Papahagi a afirmat că actualul context politic l-a determinat să renunțe la funcția pentru care fusese propus.

„În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens. Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare. Nu voi comenta însă actualitatea până când noul guvern se prezintă în parlament.

Zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni. Îi urez deci succes premierului desemnat în sarcina extrem de grea care i-a fost încredințată”, a anunțat Papahagi.

Retragerea lui Adrian Papahagi vine în contextul în care mai multe formațiuni politice au transmis că nu vor susține învestirea Cabinetului propus de Eugen Tomac. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul nu va vota noul Executiv și a criticat formula politică propusă.

„Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. (...) Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a susținut că PSD nu și-a asumat responsabilitatea pentru situația politică actuală.

„Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns”, a declarat Bolojan.

Potrivit pozițiilor exprimate până acum în spațiul public, PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul Tomac la votul din Parlament.