Capitala, sub un nor gros de fum de plastic ars de la Dragonul Roșu. Garda de Mediu face măsurători abia acum

Capitala, sub un nor gros de fum de plastic ars de la Dragonul Roșu. Garda de Mediu face măsurători abia acumFum. Sursa foto: Facebook/Cetățean Sector 3
Garda de Mediu București efectuează măsurători în zona Pantelimon, după ce un incendiu a distrus o hală din complexul comercial Dragonul Roșu. Deși focul a fost stins, o parte a Capitalei de un un strat dens de fum. Pe rețelele de socializare, mai mulți bucureșteni și-au exprimat îngrijorarea față de situație.

Incendiul de la Dragonul Roșu a fost stins

Fumul negru s-a extins peste Pantelimon, Colentina și Balta Albă, iar locuitorii din Sectorul 3 s-au plâns de această situație.

„Bună dimineața! M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc ca este la fel în tot sectorul…poate tot Bucureștiul!? Se pare ca au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred ca e recomandat sa stăm în casă, cu geamurile închise!”, a fost un mesaj postat pe grupul Cetățean Sector 3.

fum

Fum în București. Sursa foto: Facebook/Cetătean Sector 3

„Se simte foarte puternic! Protecția Mediului doarme…la ei n-o mirosi? Oribil”, a scris altcineva.

Pompierii intervin la fața locului

Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30 și a afectat o suprafață de aproximativ 3.800 mp. La intervenție au participat 28 de autospeciale de stingere.

„Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susține efortul pompierilor angrenați în misiunea de stingere a incendiului, de protecție a vecinătăților și de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat”, au anunțat pompierii. Conform sursei, pompierii vor acționa în următoarele ore pentru îndepărtarea elementelor distruse în urma incendiului.

Dragonul Roșu

Dragonul Roșu. Sursa foto: ISU București

„Acțiunile de intervenție vor continua astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, sens în care vor fi utilizate buldoexcavatoare pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului. Începând cu această oră rămân în dispozitiv 10 autospeciale de stingere”, arată ISU București.

Incendiul nu a afectat alte hale

Pompierii bucureșteni au anunțat că incendiul nu s-a extins către alte hale din complexul comercial.

„Au fost protejate de incendiu halele învecinate, a căror suprafață desfășurată este considerabil mai mare decât cea afectată”, au mai spus aceștia.

