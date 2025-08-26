Justitie Grevă pentru pensii speciale, la Curtea de Apel București. Toate procesele, suspendate







Curtea de Apel București a suspendat marți toate ședințele de judecată, după ce magistrații au anunțat că intră într-o ședință internă de consultare pentru a analiza posibila declanșare a unei greve.

Decizia vine în contextul adoptării de către Guvern a Pachetului 2 de măsuri fiscale, care include modificări importante privind pensiile speciale ale magistraților.

Potrivit informațiilor obținute de la surse judiciare, judecătorii Curții de Apel București analizează impactul pe care îl vor avea noile măsuri propuse de Guvern, în special:

Aceste modificări au generat nemulțumiri majore în rândul judecătorilor, care susțin că măsurile ar putea afecta independența sistemului judiciar și stabilitatea carierei magistraților.

Dacă se ajunge la un consens, este posibil ca activitatea instanței să fie blocată parțial sau total în perioada următoare, până la găsirea unei soluții.

Nemulțumirile magistraților vin după ce Guvernul a aprobat Pachetul 2 de măsuri fiscale, care prevede schimbări semnificative în ceea ce privește pensiile speciale și vârsta de pensionare.

Conform proiectului, magistrații ar urma să iasă la pensie la 65 de ani, față de 47 de ani și 4 luni în prezent, dar cu o perioadă de tranziție de 10 ani. În plus, sunt propuse modificări asupra calculului pensiilor și reduceri ale unor drepturi salariale.

Surse politice susțin că aceste măsuri au fost asumate de Guvernul Bolojan pentru a respecta angajamentele României în cadrul PNRR și pentru a evita penalități financiare la nivel european.

La finalul discuțiilor, magistrații Curții de Apel București ar putea adopta o poziție oficială, care să fie transmisă Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Ministerului Justiției. Există trei scenarii posibile:

Continuarea activității normale – dacă se decide reluarea ședințelor de judecată. Suspendarea parțială a activității – doar anumite completuri de judecată vor lucra. Intrarea în grevă generală – blocarea ședințelor până la retragerea sau modificarea pachetului legislativ.

O decizie finală este așteptată în cursul zilei de miercuri.

Dacă judecătorii Curții de Apel București decid să intre în grevă, efectele ar putea fi resimțite la nivel național, având în vedere rolul central al instanței. Ar putea apărea:

întârzieri semnificative în soluționarea dosarelor

blocarea unor cauze penale și civile

afectarea activității altor instanțe care depind de deciziile CAB

În trecut, acțiuni similare ale magistraților au dus la întârzieri mari în actul de justiție, iar scenariul se poate repeta dacă negocierile cu Guvernul eșuează.