Politica Reforma pregătită de Bolojan pentru pensiile speciale. Cum evită CCR







Liderii coaliției de guvernare au stabilit măsurile care vor fi incluse în Pachetul 2 de măsuri fiscale, urmând ca documentul să fie aprobat de Guvern în această săptămână. Coaliția a găsit o modalitate pentru ca pachetul să includă o formă de reformă și asupra pensiilor speciale, care să nu fie atacată și respinsă la CCR.

Săptămâna viitoare, premierul Ilie Bolojan urmează să meargă în fața Parlamentului pentru a-și angaja răspunderea Guvernului pe aceste modificări.

Pachetul cuprinde soluții privind pensiile speciale, praguri noi pentru capitalul social, modificări la plata CASS pentru profesiile liberale și o nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene.

Una dintre cele mai sensibile discuții a vizat pensiile speciale și vârsta de pensionare a magistraților. Potrivit surselor din coaliție, soluția agreată este creșterea treptată a vârstei de pensionare, printr-o perioadă de tranziție de 10 ani.

Această formulă a fost aleasă pentru a evita riscul ca proiectul să fie respins de Curtea Constituțională. În prezent, vârsta de pensionare a magistraților este de 47 de ani și 4 luni, însă aceasta va crește gradual, conform noilor prevederi.

Măsura este considerată esențială pentru reducerea presiunii bugetare, dar și pentru a răspunde cerințelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pachetul 2 introduce modificări importante privind capitalul social minim în funcție de cifra de afaceri a companiilor. Noile praguri stabilite sunt:

500 de lei pentru firmele cu o cifră de afaceri de până la 400.000 de lei

5.000 de lei pentru firmele cu venituri de până la 7 milioane de lei

90.000 de lei pentru companiile cu venituri peste 7 milioane de lei

Modificările sunt menite să creeze un sistem diferențiat și să încurajeze capitalizarea firmelor. Autoritățile susțin că noile praguri vor contribui la consolidarea mediului de afaceri și la reducerea numărului de companii cu capital extrem de redus.

Un alt punct discutat a vizat contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru profesiile liberale. Coaliția a decis reducerea plafonului de la 90 de salarii minime la 72 de salarii minime.

Această modificare vine ca răspuns la solicitările repetate din partea reprezentanților profesiilor liberale, care au considerat că vechiul prag era prea împovărător. Noile prevederi vor intra în vigoare odată cu aplicarea Pachetului 2.

Un alt element al pachetului îl reprezintă introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet primit din afara Uniunii Europene.

Măsura va afecta în special clienții care comandă produse de pe platforme precum Temu și Shein, dar și de pe alte magazine internaționale. Autoritățile argumentează că această taxă are rolul de a acoperi costurile de procesare și de a sprijini bugetul de stat.

După adoptarea documentului în Guvern, premierul Ilie Bolojan va merge în fața Parlamentului pentru a-și angaja răspunderea pe întregul pachet legislativ. Procedura permite aplicarea rapidă a noilor prevederi, fără dezbateri prelungite.