Economie Ce sumă estimează guvernul că va încasa din noua taxă aplicată coletelor din afara UE







Guvernul Bolojan estimează încasări de 1,3 miliarde de lei din noua taxă, cunoscută public ca „taxa Temu”. Măsura va fi aplicată în colaborare cu toate companiile de curierat pentru fiecare colet comandat de pe platforme din afara Uniunii Europene.

Ministerul Finanțelor a publicat în noaptea de joi proiectul de lege și nota de fundamentare pentru taxele și măsurile fiscale din pachetul doi de austeritate. Documentele aflate în dezbatere publică prevăd:

schimbări în taxarea multinaționalelor

creșterea capitalului social pentru SRL

introducerea unei taxe pe colete sub 150 de euro

majorarea bazei de calcul pentru CASS la 90 de salarii minime brute

restricții la cesionarea părților sociale din companii

modificări în eșalonarea datoriilor

creșterea impozitului pe câștigurile din tranzacțiile bursiere, alături de alte măsuri.

Al doilea pachet de măsuri fiscale include o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoarea sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene. Platforme asiatice precum Temu și Shein au intrat rapid pe piața românească, trimițând direct din Asia cantități mari de produse și evitând o parte importantă din taxele pe care comercianții locali trebuie să le plătească.

Guvernul precizează în nota de fundamentare că, după introducerea regulilor simplificate pentru coletele cu valoare redusă în Uniunea Europeană, numărul livrărilor din afara spațiului comunitar către România a crescut de peste 50 de ori, ajungând de la câteva mii la peste 200.000 pe zi.

„Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, se maia rată în nota de fundamentare la Proiectul de lege.

Executivul atrage atenția asupra mai multor probleme apărute în acest context:

„Concurență neloială: Retailerii locali, care respectă toate obligațiile fiscale și de conformitate, sunt dezavantajați în fața platformelor extracomunitare care beneficiază de scutiri și costuri reduse”.

„Risc crescut de produse neconforme: Lipsa unui control riguros poate permite intrarea pe piață a unor produse care nu respectă standardele UE de siguranță și calitate”.

Documentul prevede introducerea unei taxe logistice de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare comercială sub 150 de euro, provenit din afara Uniunii Europene. Măsura se aplică bunurilor achiziționate prin vânzări la distanță și expediate din țări terțe, potrivit art. 266 pct. 36, respectiv 315^2 pct. 1 din Codul fiscal.

Coletul este definit ca totalitatea trimiterilor poștale aferente aceleiași tranzacții, iar taxa se plătește pentru fiecare colet provenit din spațiul extracomunitar, chiar dacă a fost pus în liberă circulație într-un alt stat membru UE, printr-o declarație vamală cu set redus de date.

Responsabilitatea achitării revine furnizorului sau persoanei care facilitează vânzarea printr-o platformă online, iar taxa nu se rambursează în cazul coletelor refuzate de destinatar.

Fiecare colet trebuie să fie însoțit de o declarație de origine emisă de furnizor sau de intermediarul electronic. Obligația de colectare, declarare și virare a taxei aparține furnizorilor de servicii poștale care predau coletul destinatarului. Dacă coletul nu are declarație de origine, dar furnizorul este stabilit într-un stat membru al UE, taxa nu se aplică.