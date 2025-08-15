Politica Bolojan, huiduit pe faleză la Ziua Marinei Române. Video







Din cuprinsul articolului Bolojan, despre perioda dificilă prin care trec românii

Premierul Ilie Bolojan a participat la manifestările organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Înainte de începerea discursului, Bolojan a fost huiduit de oamenii din mulțime.

Premierul nu a schițat niciun gest și și-a înceout discursul: „Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă azi România e o ţară sigură, membru al NATO, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi forţelor navale române. Marinarii noştri de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările lumii, sunt cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calitărţi în faţa pericolelor şi a incertitudinii”, a spus Bolojan.

Premierul a mai spus că este conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi: „Şi îi asigur pe comandanţii forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului României.

În această zi de mare praznic nu putem să nu ne gândim cu recunoştinţă la eroii noştri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea şi demnitatea neamului nostru. Dragi constănţeni. Sunt aici să vă spun că dezvoltarea ţării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, fără a pune în valoare potenţialul energetic al Dobrogei şi fără a valorifica potenţialul oamenilor din această parte de ţară”.

Bolojan a mai transmis că în „această perioadă dificilă” „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani:

„Pentru cei care suntem în serviciul public niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici, pe faleză, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă.

Am încredere în români şi am încredere în România. Închei mulţumind încă o dată tuturor marinarilor noştri civili şi militari, tuturor lucrătorilor portuari şi tuturor celor care lucrează într-un domeniu conex celui naval. La mulţi ani, Maica Domnului să vă ocrotească! Dumnezeu să aibă în pază România!”.