Politica Pachetele 2 și 3, amânate de scandalurile din Coaliție







După un început cu ambiții mari, „Marea Reformă a Statului”, promisă de premierul Ilie Bolojan, pare să se fi blocat în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR.

Termenele pentru implementarea pachetului 2 de măsuri, anunțate inițial pentru finalul lunii iulie, au fost depășite fără ca reformele să fie adoptate, iar comunicarea oficială s-a redus considerabil.

Ilie Bolojan a venit la Palatul Victoria cu o misiune clară: să implementeze un plan de reforme care să schimbe radical funcționarea administrației publice și să aducă disciplina financiară.

Într-un moment tensionat, la începutul lunii iulie, premierul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru pachetul 1 de măsuri, avertizând că dacă reformele promise nu vor fi aplicate, va demisiona.

De atunci, însă, atenția s-a mutat către pachetele 2 și 3, considerate mult mai complicate, fiindcă nu doar tehnic sunt dificile, ci mai ales din cauza jocurilor politice din coaliție, potrivit Gândul.

În ciuda promisiunilor repetate, pachetul 2, care vizează reformarea administrației locale și reducerea „sinecurilor”, nu a văzut lumina zilei. Pe 18 iulie, după ce trecuse cu greu testul moțiunii, Bolojan anunța cu încredere un calendar ambițios: proiectele de reformă urmau să fie discutate împreună cu autoritățile locale și finalizate până la sfârșitul lunii iulie.

„Până la finalul acestei luni vom avea pachetul finalizat și o decizie în coaliție privind adoptarea lui legală”, declara premierul atunci, adăugând că urmează o etapă de consultări intense.

Însă, ritmul s-a încetinit considerabil. Conferințele de presă zilnice, în care premierul și un ministru de resort prezentau stadiul reformelor, au fost abandonate după izbucnirea unui scandal politic legat de ministrul Dezvoltării.

În centrul blocajului se află, printre altele, gestionarea fondurilor publice destinate autorităților locale, în special Programul „Anghel Saligny”, un proiect-cheie de investiții. Premierul a decis să prioritizeze finanțarea proiectelor cu stadiu avansat, amânând cele noi sau mai puțin mature, generând nemulțumiri puternice în rândul primarilor și liderilor locali.

Nemulțumirile au escaladat rapid, culminând cu intervenția PSD, care au cerut reevaluarea și prioritizarea proiectelor, iar discuțiile aprinse din ședințele de guvern au dus la o amânare evidentă a implementării reformelor.

Și în timp ce efectele primului pachet de austeritate se fac resimțite în economie și societate, așteptarea pentru pachetul 2 continuă. Președintele Klaus Iohannis, întrebat despre întârzierea reformelor, a catalogat situația drept „dificilă, dar nu dramatică”, explicând că ajustările necesare după ani de cheltuieli excesive sunt mereu însoțite de tensiuni politice și sociale.

În plus, la începutul lunii august, ministrul Dezvoltării a anunțat public că fondurile pentru continuarea Programului „Anghel Saligny” sunt insuficiente, adăugând un nou strat de incertitudine asupra unui proiect crucial pentru administrația locală.