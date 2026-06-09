Spiritul samurailor japonezi încă arde, dar căldurile au făcut necesară schimbarea unei tradiții vechi de 1.000 de ani. Festivalul cailor samurailor din Japonia a supraviețuit războaielor, cutremurelor și unui dezastru nuclear. Dar acum se luptă cu o nouă provocare: căldura.

Soma Nomaoi a început ca o modalitate de a antrena războinicii călare și arată la fel și un mileniu mai târziu, cu călăreți îmbrăcați în armuri de samurai concurând în probe ecvestre.

Până în 2024, festivalul a avut loc în toiul verilor istovitoare din Japonia, care deveniseră atât de fierbinți încât călăreții și spectatorii leșinau, iar caii mureau de insolație.

Acest lucru i-a determinat pe organizatori să mute festivalul la temperaturile mai răcoroase de la sfârșitul lunii mai.

Mitsukiyo Monma, care participă la eveniment de 54 de ani, a declarat că schimbarea datei i-a dat festivalului o nouă viață, potrivit France 24.

„Trebuie să porți un kimono pe sub armură, ceea ce nu este ca și cum ai ieși doar într-un tricou vara”, spune bărbatul în vârstă de 69 de ani, adăugând că a avut nevoie de îngrijiri medicale într-o zi în care mercurul din termometre era aproape de 40 de grade Celsius.

„Hainele tale devin atât de ude încât ai putea stoarce transpirația”, a spus el.

„Când festivalul s-a mutat în mai, a fost prima dată când am putut bea cafea fierbinte înainte de a ieș cu calul”, a mai spus samuraiul

Anul trecut, Japonia a avut cea mai fierbinte vară de când au început înregistrările, în 1898.

Temperaturile care cresc până la 40 de grade Celsius și peste au devenit atât de frecvente încât agenția meteo japoneză a creat recent o denumire oficială pentru acestea, etichetându-le drept zile „extrem de calde”.

Astfel de condiții nu sunt deloc ideale pentru Soma Nomaoi, unde participanții concurează călare în armuri de samurai care cântăresc în jur de 25 kg.

Evenimentul principal începe cu curse pe o pistă plată, ovală, cu călăreți purtând steaguri gigantice în spate.

Sute de călăreți se adună apoi pe un câmp mare cu iarbă și se întrec pentru a apuca steaguri colorate care cad la pământ după ce sunt aruncate în aer.

În ultima dintre cele trei zile ale festivalului, participanții încearcă să apuce cai sălbatici cu mâinile goale și să-i ofere zeilor.

Acțiunea este rapidă și frenetică, iar Monma spune că este o treabă serioasă pentru călăreții care participă.

„Simt că am devenit cu adevărat un samurai”, spune el.

„Mă simt mai curajos și, chiar în ziua respectivă, întregul corp și mintea mea se încordează.”

Soma Nomaoi are loc în jurul orașului Minamisoma, la aproape 300 de kilometri nord de Tokyo.

A început acum aproximativ 1.000 de ani, iar înregistrările sugerează că a fost ținut neîntrerupt cel puțin în ultimii 400 de ani.

Festivitățile au continuat chiar și după cutremurul și tsunami-ul din 2011, care au lăsat în urmă peste 18.000 de morți sau dispăruți și au provocat o topire devastatoare a centralei nucleare Fukushima.

Fumihiko Futakami, directorul Muzeului Orașului Minamisoma, spune că Soma Nomaoi a fost o sursă de alinare când a fost evacuat la Tokyo după dezastru.

„Chiar și pentru oamenii care au plecat de aici și acum locuiesc în altă parte, când se gândesc la orașul lor natal, se gândesc la războinici călare”, a spus el.

„Este identitatea orașului nostru.”

Rădăcinile războinice ale festivalului au făcut ca doar samuraii să poată participa până când sistemul feudal a fost abolit la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Femeile au fost admise după al Doilea Război Mondial, iar veteranul festivalului, Monma, și-a îndeplinit un vis de-o viață atunci când cele două nepoate ale sale i s-au alăturat la evenimentul din acest an.

A avut loc sub un cer înnorat, cu o temperatură plăcută de aproximativ 18°C.

Existau șanse mici de repetare a Soma Nomaoi din 2023, când peste 100 de cai și zeci de oameni au avut nevoie de tratament pentru insolație, iar două animale au murit.

„Nu este prea multă umbră nicăieri, așa că cred că aceasta este cea mai confortabilă temperatură pentru toată lumea”, a spus Haruto Inoue, în vârstă de 25 de ani, care venea în vizită din apropierea orașului Tochigi pentru a urmări festivalul pentru prima dată.

„Arată atât de cool în echipamentul lor de samurai, alergând prin noroi și dând tot ce au.”

Oricine poate participa la Soma Nomaoi, dar deținerea sau închirierea unui cal nu este ieftină.

Numărul participanților este în continuă scădere, iar populația îmbătrânită a Japoniei este un factor major pentru asta.

Monma își face griji că festivalul ar putea să nu supraviețuiască încă 100 de ani dacă organizatorii nu pot găsi soluții.

Directorul muzeului, Futakami, consideră că mutarea acestuia departe de căldura chinuitoare a verii a fost un început bun.

„Caii sunt mai vioi, iar participanții nu mai sunt atât de epuizați încât abia se mai pot mișca a doua zi”, a spus el.

„Cred că majoritatea oamenilor ar spune că a fost un lucru bun.”