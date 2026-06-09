UDMR nu a decis încă dacă va susține Guvernul propus de Eugen Tomac, iar liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spune că în acest moment există mai multe necunoscute legate de programul de guvernare și de șansele Executivului de a obține sprijin parlamentar.

Președintele UDMR a afirmat că formațiunea sa nu a luat încă o decizie oficială, însă impresia lăsată de discuțiile cu premierul desemnat nu este una care să ofere suficiente motive pentru acordarea sprijinului politic.

„Noi încă nu am luat o decizie şi de aceea şi declaraţiile mele sunt în acest sens. Domnule, nu avem argumente de a susţine acest guvern, dar decizia formală noi nu am luat-o. Am rămas cu următoarea idee. Domnul Tomac nu are un program de guvern în acest moment şi nu crede că ar trebui să vină cu ceva foarte ambiţios. Fiindcă este o situaţie extraordinară cu acest guvern numit tehnocrat, condus de un om politic fără majoritate parlamentară, deocamdată. Dacă rămâne aşa, atunci fără majoritate parlamentară în momentul votului şi într-o astfel de situaţie degeaba ai planuri foarte interesante sau o reţetă foarte sofisticată n-ai cum şi din ce să găteşti. Deci din acest punct de vedere aşteptăm programul de guvernare, dar nu am impresia că va fi ceva hiper-super ieşit din comun”, a declarat Kelemen Hunor. Tradiția samurailor, veche de 1.000 de ani, schimbată din cauza căldurii. Ce este Soma Nomaoi Temperaturile scad cu peste 10 grade Celsius. Anunțul făcut de ANM

Liderul UDMR a afirmat că a văzut o variantă a listei cu viitorii membri ai Guvernului, însă nu toate portofoliile erau ocupate. Acesta a spus că nu a înțeles criteriile pe baza cărora au fost selectate unele persoane.

„După aceea am văzut o listă de Cabinet, nu erau toate poziţiile ocupate sau nominalizările făcute, din care îmi reiese că se caută un guvern unde vin oameni fără experienţă politică, n-ar fi o problemă dacă sunt manageri buni, vin oameni care au fost selectaţi pe nişte criterii care îmi scapă mie. Nu am înţeles care erau criteriile, dar sigur ştie domnul Tomac”, a mai declarat Kelemen Hunor.

În analiza sa asupra consultărilor cu premierul desemnat, președintele UDMR a spus că Eugen Tomac i-a lăsat impresia unui politician care încearcă să obțină sprijin pentru un guvern tehnocrat fără să beneficieze de o majoritate clară în Parlament.

„Am avut impresia că e un om singuratic, care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat. Deci asta era... Bun, acum, foarte, foarte serios, chiar asta mi s-a părut un om solitar care merge şi încearcă să găsească sprijin pentru un guvern. Nu ştiu dacă are convingerea că va trece sau nu, dar nu-mi dau seama aici, nu vreau să speculez. El ne-a zis că face procedura parlamentară până la sfârşit. La un moment dat l-am întrebat dacă nu există o majoritate de 233 de voturi, depui mandatul sau nu? Merg şi fac procedura parlamentară, a răspuns”, a precizat Kelemen Hunor.

UDMR urmează să decidă în perioada următoare dacă va susține sau nu Cabinetul propus de Eugen Tomac la votul de învestitură din Parlament.