Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că nu intenționează să intre în dispute politice și a subliniat că are dreptul să își selecteze echipa guvernamentală, după acuzațiile formulate de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu în legătură cu persoanele incluse pe lista viitorului Cabinet.

Întrebat despre criticile lansate de Ciprian Ciucu8urrb, premierul desemnat a transmis că nu va comenta declarațiile venite din partea reprezentanților partidelor politice.

Înaintea răspunsului său, Tomac a făcut referire la discuțiile purtate în ultimele zile cu reprezentanții formațiunilor parlamentare.

„În ultimele zile am avut foarte multe întâlniri oficiale şi întâlniri informale cu lideri politici din toate formaţiunile parlamentare. Cu foarte mulţi lideri. Sunt un om care cunoaşte foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilităţile care există între partide. Prin urmare, nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul din care provine. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez şi pe care o susţin şi, evident îmi doresc să o promovez în relaţia cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern functional”, a spus Eugen Tomac.

Premierul desemnat a afirmat că prioritatea acestui moment este formarea unui executiv care să poată exercita toate atribuțiile guvernamentale. Eugen Tomac a insistat asupra nevoii de dialog între partidele parlamentare și a cerut responsabilitate din partea tuturor actorilor politici implicați în negocieri.

„România are nevoie în momentul de faţă de un guvern cu puteri depline”, a declarat Tomac.

Acesta a continuat printr-un apel adresat formațiunilor parlamentare:

„Fac apel din nou la toate formaţiunile politice să fie deschise în continuare spre dialog pentru că cuvântul cheie în aceste zile este responsabilitate faţă de România”, a menţionat Tomac.

Reacția premierului desemnat vine după declarațiile făcute luni seară de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Liderul liberal l-a acuzat pe Eugen Tomac că ar fi purtat discuții neasumate cu PSD înainte de desemnarea sa și a contestat componența listei de miniștri prezentate în cadrul consultărilor politice.

Potrivit lui Ciucu, lista propusă pentru viitorul Cabinet este „cusută cu aţă alb-fosforescentă”, iar acesta i-a transmis lui Tomac: „Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti”.

Declarațiile au apărut în contextul negocierilor pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar învestirii noului Guvern.