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Selecționerul Țării Galilor, marcat de amintirile cu Hagi: Românii ne-au frânt inimile

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Selecționerul Țării Galilor, marcat de amintirile cu Hagi: Românii ne-au frânt inimile
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România întâlnește Țara Galilor, într-o partidă amicală ce se va disputa, sâmbătă, de la ora 20.45 (în direct la Prima TV) în Ghencea. Înaintea confruntării, selecționerul oaspeților, Craig Bellamy (46 de ani), și-a adus aminte de o dublă experiență nefericită pe care țara sa a avut-o cu reprezentativa „tricoloră”.

Selecționerul Țării Galilor, marcat de amintirile cu Hagi: Românii ne-au frânt inimile

Cele două naționale au făcut parte din aceeași grupă de calificare la Campionatul Mondial din 1994, găzduit de SUA. La București, galezii au fost învinși cu 1-5, iar la Cardiff, „Generația de Aur” a câștigat cu 2-1 și s-a calificat la turneul final.

Bellamy, fost jucător la Liverpool, și-a adus aminte de Gică Hagi, actualul selecționer al naționalei. Care, la acea vreme, a reușit evoluții colosale contra Țării Galilor. „Hagi a avut un impact uriaș asupra țării noastre. L-am urmărit pentru prima dată prin 1992-1993, când Țara Galilor era în grupă cu ei. Ne-au învins cu 5-1 aici (n.r. - la București(, iar eu mă uitam la meci de acasă.

Fotbal

Fotbal. Sursa foto: Pixabay

„Aveam un portar extraordinar”

Un talent incredibil, un jucător uimitor. Apoi au venit la Cardiff și a marcat un gol destul de norocos, aveam un portar extraordinar (n.r.- Neville Southall), dar nu a fost cel mai bun moment al său atunci”, a spus galezul.

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„Și apoi ne-au frânt inimile, văzându-i pe ei mergând la Campionatul Mondial, iar țara noastră nu”, și-a mai amintit actualul selecționer.

În acel 5-1 din Ghencea, Hagi a marcat „o dublă”, apoi, la Cardiff, a reușit un gol.

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Un alt subiect atins de Bellamy a vizat palmaresul dezastruos pe care țara sa îl are în partidele de verificare disputate în deplasare. Țara Galilor nu a mai bifat o victorie la acest capitol din anul 2008. „Cred că ultima dată când am câștigat în deplasare a fost în 2008. E inacceptabil!

Dacă vrem să creăm așteptări, să ne impunem standarde nouă înșine, dar și publicului, trebuie să avem un bilanț mai bun decât cel actual”, a afirmat antrenorul galez.

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