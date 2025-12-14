Ciprian Ciucu: Mandat scurt, focus pe proiectele deja începute în Bucureștiului

Noul primar general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că intenționează să continue proiectele deja aflate în derulare în Capitală, printre care bulevardul Dimitrie Pompeiu, Prelungirea Ghencea și Pasajul Basarab.

Ciprian Ciucu a declarat că mandatul său va fi unul scurt și că nu intenționează să anunțe proiecte noi care nu vor putea fi finalizate în doi ani și jumătate. El a subliniat că va continua lucrările deja demarate, considerate importante pentru Capitală.

”În acest mandat scurt mă voi concentra să duc la bun sfârșit proiecte care deja sunt începute, pentru că nu permite nici bugetul să anunți lucruri extrordinare”, a declarat Ciprian Ciucu.

Printre proiectele vizate de Ciucu se numără modernizarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, finalizarea Prelungirii Ghencea și recepționarea Pasajului Basarab, aflat într-o stare avansată de degradare.

Ciprian Ciucu a declarat că în prima etapă se va concentra pe mentenanța orașului, pentru a asigura ordine și curățenie. El a menționat starea degradată a spațiilor verzi, a pavajului și a mobilierului stradal, precum și parcarea neregulamentară pe trotuare.

Primarul a discutat cu primarul interimar bugetul pentru 2026, vizând bugetarea unor PUZ-uri de regenerare urbană pe Bulevardul Mangheru, Calea Victoriei și principalele zone urbane din acea zonă. Potrivit lui Ciucu, implementarea unui PUZ durează aproximativ un an și jumătate, urmată de studii de fezabilitate, proiectare și execuție.

Noul edil al Capitalei a declarat că a discutat cu Stelian Bujduveanu despre buget, proiecte de investiții, urbanism și agențiile din Primărie. El a precizat că a fost informat asupra principalelor probleme și provocări ale instituției.

Ciprian Ciucu a fost ales primar general în urma alegerilor parțiale din 7 decembrie, obținând 36% din voturi. El s-a clasat pe primul loc, urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă.