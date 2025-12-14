Temperaturi de primăvară de Crăciun. Ce prognoză meteo a dat ANM pentru București

România va traversa o perioadă cu vreme mai caldă decât normalul climatologic al lunii decembrie, inclusiv în Capitală, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Estimările sunt valabile până la data de 21 decembrie 2025 și indică valori termice peste mediile multianuale, însoțite însă de fenomene specifice sezonului rece, precum ceața persistentă și nebulozitatea joasă, în special în zonele joase de relief.

Meteorologii avertizează că, deși temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă, condițiile de vizibilitate redusă și vântul slab până la moderat vor influența starea vremii pe parcursul întregii săptămâni viitoare.

În intervalul 14 decembrie, ora 8:00 – 15 decembrie, ora 8:00, vremea va fi caracterizată de nebulozitate stratiformă persistentă în zonele joase de relief. Ceața va fi prezentă local, cu precădere în primele ore ale zilei și pe parcursul nopții, afectând circulația rutieră și vizibilitatea.

Izolat și temporar, sunt posibile ploi slabe sau burniță în regiunile vestice, centrale, nordice și nord-estice ale țării. La deal și la munte, cerul va fi temporar noros, fără fenomene semnificative de precipitații.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Carpații de Curbură, iar pe timpul zilei și în sud-vestul și nord-estul țării.

Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 11 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 3 grade, valori considerate mai ridicate decât media climatologică a perioadei.

În Capitală, în același interval, cerul va fi mai mult noros, cu nebulozitate stratiformă persistentă. Dimineața și pe timpul nopții, probabilitatea de formare a ceții va fi ridicată.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar regimul termic va rămâne relativ blând pentru mijlocul lunii decembrie. Temperatura maximă va atinge valori de 5–6 grade Celsius, iar minima se va situa între 0 și 1 grad.

Pentru intervalul 15 decembrie, ora 8:00 – 16 decembrie, ora 8:00, vremea va continua să fie mai caldă decât normalul perioadei. La deal și la munte, cerul va fi variabil, în timp ce în zonele joase de relief nebulozitatea stratiformă și ceața vor fi din nou prezente, mai ales în prima parte a zilei și pe parcursul nopții.

Vântul va sufla slab și moderat pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 și 10 grade Celsius, iar minimele vor oscila între -7 și 5 grade.

În București, norii joși vor persista pe aproape tot intervalul, cu condiții de ceață dimineața și noaptea. Vântul va rămâne slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 6 grade, cu o minimă de 0–1 grad.

În perioada 16 decembrie, ora 8:00 – 17 decembrie, ora 8:00, valorile de temperatură vor continua să depășească mediile climatologice specifice datei în mare parte a țării.

La deal și la munte, cerul va fi variabil, în timp ce în zonele joase de relief, îndeosebi în prima parte a zilei și pe timpul nopții, va fi prezentă nebulozitatea stratiformă, asociată local cu ceață.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor avea o plajă largă, cuprinsă între 7 și 14 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între -7 și 6 grade.

În Capitală, vremea va fi închisă, cu înnorări persistente. Dimineața și spre finalul intervalului sunt posibile condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge 8–9 grade, cu minime de -1–0 grade.

În intervalul 17 decembrie, ora 8:00 – 18 decembrie, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu prezența norilor joși și a ceții local, mai ales la începutul intervalului și noaptea, în zonele joase de relief din nord-vest, centru și sud.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -5 și 7 grade, menținându-se peste mediile multianuale ale perioadei.

În București, cerul va fi variabil, cu nori joși și posibil ceață dimineața și noaptea. Temperatura maximă va ajunge la 9–10 grade Celsius, iar minima se va situa între -1 și 0 grade.

Pentru intervalul 18 decembrie, ora 8:00 – 21 decembrie, ora 8:00, meteorologii prognozează în continuare valori de temperatură peste mediile multianuale specifice perioadei.

Trecător, vor fi posibile ploi slabe sau burniță, pe alocuri, cu precădere în vestul și sudul țării. Fenomenele vor fi de intensitate redusă și nu sunt estimate cantități semnificative de precipitații.

În Capitală, regimul termic va rămâne mai ridicat decât cel normal pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Nu sunt prognozate precipitații, însă norii joși și ceața pot apărea în anumite intervale, mai ales dimineața și noaptea.

Prognoza ANM indică o săptămână cu vreme mai caldă decât normalul climatologic, caracterizată de temperaturi pozitive în cea mai mare parte a țării, inclusiv pe timpul nopții în unele regiuni. În același timp, fenomenele specifice sezonului rece, precum ceața persistentă și nebulozitatea joasă, vor rămâne dominante, mai ales în zonele joase de relief și în marile orașe.