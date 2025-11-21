Prognoza meteo, 21 noiembrie. Românii se pot bucura de o zi însorită. Temperaturi neașteptat de ridicate

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru final de noiembrie la. Cel mai cald va fi în sud-est, vest și centru. Maximele vor porni de la 7–8 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 20 de grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Minimele se vor încadra între 3 și 13 grade, cu valori mai ridicate pe litoral. Cerul va fi înnorat în multe zone. Ploile vor fi frecvente în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia.

În Moldova și vestul Munteniei, ploile vor apărea local. Aversele pot fi însoțite de descărcări electrice. În zona deluroasă a Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali, cantitățile de apă pot atinge 20–30 l/mp. În sud-est, ploile vor fi doar izolate.

Vântul va avea intensificări pe crestele munților, unde rafalele pot urca la 70–90 km/h. În sud-est, vitezele vor ajunge la 50–60 km/h, iar izolat vor fi rafale și în vest și centru. Dimineața se va semnala ceață.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Dimineața vor apărea înnorări și ceață. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu șanse pentru averse. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi de 14–16 grade, iar minima de 7–9 grade.

Până pe 23 noiembrie, valorile temperaturilor vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu abateri termice mai accentuate în sud-est. Precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit, cu excepția regiunilor din nord-est, unde acestea se vor situa aproape de mediile specifice.

Săptămâna 24 – 30 noiembrie Temperaturile vor rămâne peste valorile normale, în special în regiunile estice. Precipitațiile vor fi abundente în majoritatea zonelor, cu precădere în sud-vest.

Săptămâna 1 – 7 decembrie Temperatura medie va fi apropiată de normele climatologice pentru această perioadă, la nivel național, iar precipitațiile se vor menține în limite obișnuite în toate regiunile.

Săptămâna 8 – 14 decembrie Valorile termice vor fi ușor peste mediile specifice, iar precipitațiile se vor încadra în limite normale pe întreg teritoriul țării.