România, sub frig polar: Vremea în decembrie și ianuarie 2026. În februarie vine primăvara

Vremea în iarna ce urmează va fi mai rece decât în anii trecuți, iar bucureștenii trebuie să se pregătească pentru ninsori, lapoviță și temperaturi negative. Potrivit MSN Weather, prima lună a sezonului rece aduce episoade de ger și precipitații mixte, iar fenomenul La Niña și un eveniment rar de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW) pot intensifica frigul în Europa Centrală și de Est.

Potrivit meteorologilor, factorii principali care vor determina severitatea acestei ierni sunt La Niña și Vortexul Polar. Modelele arată o încălzire rapidă a stratosferei în noiembrie, un fenomen extrem de rar, observat anterior în 1958, 1968 și 2000. În aceste sezoane, decembrie a fost foarte de rece în nordul și centrul Europei.

Aceste condiții permit transportul maselor de aer arctic spre România și Europa Centrală, favorizând episoade de frig timpuriu și ninsori în zonele montane și centrale.

Specialiștii avertizează că primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori pot apărea încă din decembrie, influențate de fenomene globale precum La Niña și Vortexul Polar.

În București, prima săptămână a lunii decembrie va aduce lapoviță și ninsoare între 1 și 4 decembrie, urmând ca vineri, 5 decembrie, să se aștearnă primul strat de zăpadă. Temperaturile vor fi în general negative, atât ziua, cât și noaptea, cu excepția zilei de 1 Decembrie, când se pot înregistra 5°C pe timpul zilei.

În a doua săptămână a lunii, vremea va deveni mai schimbătoare, cu o ușoară încălzire: maximele diurne ar putea atinge 12°C, iar minimele nocturne 4°C. Cerul va fi ușor însorit la începutul intervalului, însă ploile se vor întoarce la sfârșitul săptămânii.

Cea de-a doua jumătate a lunii decembrie începe cu soare și temperaturi pozitive pe timpul zilei, dar precipitațiile vor reveni treptat în a doua parte a săptămânii. Ultimele două săptămâni ale anului, între 21 și 31 decembrie, vor fi cu cer noros, dar cu câteva raze de soare, temperaturile rămânând pozitive ziua și negative noaptea. În noaptea dintre ani se așteaptă -3°C, cu cer parțial noros, iar primele zile ale lunii ianuarie vor păstra valori similare.

Modelul ECMWF indică pentru ianuarie o schimbare parțială a circulației atmosferice. Presiunea ar putea crește în vest și centrul Europei, aducând un climat mai blând în apropierea Atlanticului, dar în centrul și estul continentului, inclusiv România, pot apărea perioade reci datorită transportului de aer polar dinspre zona scandinavă. Precipitațiile vor fi sub medie în multe zone europene, ceea ce sugerează un regim mai uscat, cu ninsori mai rari, dar cu episoade reci.

Ultima lună a iernii ar putea aduce temperaturi peste normal în majoritatea Europei, inclusiv în România, semnalând regenerarea Vortexului Polar. Temperaturile ar putea varia considerabil, cu perioade reci urmate de încălziri bruște.

20 – 24 noiembrie: valori termice ușor mai ridicate decât normal, precipitații excedentare în vest.

24 noiembrie – 1 decembrie: temperaturi medii ușor mai mari decât normal, precipitații excedentare în nord și centru.