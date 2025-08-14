Vremea Vine iarnă grea în Europa. Meteorologii au previziuni neplăcute







Europa se va confrunta cu perioade de ger extrem și ninsori abundente, mai ales în lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026, estimează meteorologii, citați de sever-weather.eu. Condițiile meteo extreme sunt favorizate de fenomenul La Niña slab și al unui vortex polar mai puțin puternic, care pot permite aerului rece arctic să pătrundă mai des pe continent, au explicat specialiștii.

Estimările meteorologilor ECMWF pentru lunile decembrie-ianuarie-februarie arată o presiune atmosferică în tendință de scădere dinspre estul Canadei spre vestul Europei. Se înregistrează presiune ridicată în regiunile polare, semn al unui vortex polar slăbit.

Vor fi mai multe precipitații în nord-vestul Europei și în sud, valori apropiate de normal în rest. Analize recente scot în evidență ianuarie 2026 ca fiind luna cu cel mai mare potențial de vreme rece în Europa.

Prognoza de zăpadă ECMWF arată cantități sub media multianuală pentru cea mai mare parte a Europei. Cresc în schimb valorile pentru sudul Marii Britanii și în anumite regiuni din Scandinavia, unde va ninge în cantități peste normal. Zonele centrale ale continentului ar putea avea episoade de ninsoare local mai abundentă, chiar dacă media sezonului rămâne mai scăzută.

Specialiștii estimează un vortex polar mai slab decât normal la început de sezon. Acest lucru cresc șansele ca Europa să aibă perioade reci și episoade de ninsoare. Fenomenul La Niña, care are istoric o probabilitate de 60-75% să ducă la „încălziri bruște stratosferice” - destabilizează vortexul și favorizează valurile de frig.

La Niña este faza rece a fenomenului ENSO, caracterizată prin temperaturi mai scăzute decât normalul în apele din centrul și estul Pacificului tropical. Poate influența configurația presiunilor atmosferice la scară largă și poate favoriza situații în care masele de aer rece din nord să ajungă mai ușor pe continent.

Chiar dacă fenomenul se formează departe, influența sa se simte la nivel global. Acesta modifică poziția și intensitatea curenților de aer din atmosferă.

Vortexul polar este o zonă vastă de aer rece care se rotește în jurul Polului Nord, la altitudini mari. Când este puternic, ține aerul rece blocat în zona arctică, ceea ce duce la ierni mai blânde în Europa. Când slăbește, jetul polar devine ondulat și permite pătrunderea aerului arctic spre sud.