Profesorul universitar dr. ing. Iordan Petrescu, fost președinte al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), a încetat din viață. Anunțul a fost făcut joi de mai multe instituții de învățământ superior, care au transmis mesaje de condoleanțe și au evocat contribuția sa la dezvoltarea sistemului universitar din România.

Comunitatea academică a primit joi vestea dispariției profesorului universitar dr. ing. Iordan Petrescu, personalitate asociată cu dezvoltarea și consolidarea sistemului de asigurare a calității în învățământul superior românesc.

Anunțul a fost făcut de mai multe universități și instituții academice, printre care SNSPA și Universitatea Ovidius din Constanța. În mesajele publicate, acestea au transmis condoleanțe și au amintit rolul pe care fostul președinte ARACIS l-a avut în modernizarea învățământului universitar.

În perioada în care a condus ARACIS, Iordan Petrescu a coordonat procese importante pentru sistemul universitar, inclusiv evaluarea școlilor doctorale, actualizarea metodologiilor de evaluare pentru programele de licență și masterat și armonizarea standardelor academice cu cele europene.

Iordan Petrescu și-a construit cariera în domeniul educației și al ingineriei civile, activând timp de decenii în cadrul Universității Tehnice de Construcții București. A ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul instituției, printre care cele de prorector, prodecan și secretar științific al Senatului universitar.

Potrivit datelor din parcursul său profesional, a preluat conducerea ARACIS în anul 2013 și a coordonat proiecte dedicate asigurării calității, digitalizării și internaționalizării universităților din România.

De asemenea, a reprezentat România în organisme europene din domeniul educației și a colaborat cu Ministerul Educației din Republica Moldova în proiecte privind evaluarea programelor universitare.

Instituțiile care au transmis mesaje după anunțarea decesului au evidențiat rolul avut de Iordan Petrescu în procesele de reformă și evaluare academică. SNSPA a amintit că mandatul său la conducerea ARACIS a inclus etape importante pentru sistemul universitar, precum evaluarea școlilor doctorale și consolidarea recunoașterii internaționale a agenției.

La rândul său, Universitatea Ovidius din Constanța l-a prezentat drept profesor, mentor și susținător al excelenței academice, implicat în promovarea inovării, digitalizării și extinderii accesului la educație.

Doctor inginer în domeniul construcțiilor și absolvent al Institutului de Construcții București, Iordan Petrescu a publicat volume de specialitate, cursuri universitare și numeroase lucrări științifice. De-a lungul carierei a participat la peste o sută de proiecte de cercetare și dezvoltare.

Prin activitatea desfășurată în universități, în cadrul ARACIS și în structurile europene dedicate evaluării academice, profesorul Iordan Petrescu a contribuit la evoluția sistemului de asigurare a calității din învățământul superior românesc după anul 1990. Familia, colegii și reprezentanții mediului universitar îi aduc un ultim omagiu celui care a participat la formarea mai multor generații de specialiști și la dezvoltarea universităților din România.