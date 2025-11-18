Vremea se schimbă radical. ANM anunță temperaturi sub limita înghețului

Vremea se răcește semnificativ în majoritatea zonelor țării. Înnorările vor fi persistente, iar precipitațiile se vor produce pe arii extinse. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 11 grade, iar minimele vor coborî până în jurul valorii de -4 grade, conform datelor transmise de ANM.

Vremea va continua să se răcească și în regiunile sudice și sud-estice, unde valorile termice se vor apropia de mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va fi predominant acoperit, mai ales în sud și sud-est, unde sunt prognozate ploi. Precipitații se vor semnala în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Moldova și în zonele montane, iar izolat și în Banat și Crișana. La altitudini mari, dar și pe arii restrânse în Moldova și estul Transilvaniei, pot apărea lapoviță și ninsoare. Maximele zilei se vor încadra între 2 și 11 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la valori cuprinse între -4 și 11 grade, cele mai blânde temperaturi fiind așteptate pe litoral.

În sud-est, în a doua parte a zilei și spre seară, sunt posibile averse mai importante cantitativ, ce pot depăși 10–15 l/mp. Vântul va avea intensificări locale în sud-vest și sud-est, iar ceața își poate face apariția dimineața și pe timpul nopții, uneori însoțită de burniță.

Joi, valorile termice vor crește față de ziua anterioară, însă temperaturile reci vor persista în special în zonele situate în afara arcului carpatic. Precipitațiile se vor semnala local în vestul țării și doar izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 8 și 18 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între -2 și 14 grade, cu valorile cele mai ridicate pe litoral. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, dar va prezenta intensificări temporare în Dobrogea, sudul Banatului și la altitudini înalte. Ceața se va forma dimineața și pe timpul nopții.

În București, se anunță o ușoară creștere a temperaturilor. Cerul va rămâne în mare parte acoperit, iar trecător pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 11 grade, iar minima se va situa între 5 și 6 grade. Spre noapte, sunt posibile condiții de ceață.

Vineri, temperaturile vor fi peste media normală pentru finalul lunii noiembrie, în special în sud-estul țării. Cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile vor cuprinde treptat Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Oltenia.

Pe arii restrânse, în special în sud-vest, se pot acumula cantități de apă de 20–30 l/mp. În sud-est, vremea va fi schimbătoare, cu înnorări variabile și ploi izolate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane înalte și către sud-est. Temperaturile maxime vor porni de la 7–8 grade în nordul Moldovei și vor urca până în jur de 20 de grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei. Minimele se vor încadra între 3 și 12 grade.

În vestul și nord-estul țării, valorile termice vor coborî spre normalul perioadei, însă în celelalte regiuni vremea va rămâne neobișnuit de caldă. Cerul va rămâne predominant noros, iar în jumătatea vestică vor cădea ploi pe spații extinse, local importante cantitativ. În Oltenia și nord-vestul Munteniei se pot semnala și descărcări electrice. Pe timpul nopții, la altitudini montane și izolat în vest, precipitațiile vor deveni mixte. În restul teritoriului, ploile vor fi puține și slabe.

Maximele se vor situa între 6 și 16 grade, cu valori semnificativ mai ridicate în sud și sud-est, unde se vor atinge 20-22 de grade în sudul Munteniei și Dobrogea. Minimele vor fi în general cuprinse între 2 și 12 grade. Ceața va apărea izolat, în special dimineața și pe timpul nopții. În București temperaturile maxime vor atinge 17 grade și o minimă de 8-10 grade. Cer temporar noros, ploi în a doua parte a nopții, vânt slab până la moderat.

La începutul săptămânii viitoare, valorile termice vor coborî spre limitele obișnuite ale perioadei în vest, centru și nord. În restul regiunilor, deși se va simți o răcire, temperaturile se vor menține încă peste normele climatologice. Vor fi ploi pe arii relativ extinse, iar la munte precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Izolat, în nord-vest, vor fi posibile precipitații mixte.