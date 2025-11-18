Prognoza meteo, 18 noiembrie. Vreme instabilă în următoarele ore. Temperaturi scăzute, ploi și ninsori în unele zone

După câteva zile cu temperaturi ușor mai ridicate, vremea se răcește semnificativ. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), frigul pune stăpânire pe majoritatea regiunilor.

Temperaturile vor scădea semnificativ, însă în sud și sud-est se vor menține peste mediile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și Moldova, pe alocuri în Banat și izolat în alte regiuni.

La munte vor predomina treptat ninsorile, iar stratul de zăpadă se va depune. Noaptea, precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala local în Transilvania și Moldova. În regiunile sudice sunt așteptate cantități importante de apă, de 20-30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în est și, izolat, în sud-vest și centru, cu viteze de 45-50 km/h. La altitudini mari, mai ales în Carpații Orientali, rafalele vor ajunge la 60-80 km/h.

Maximele termice vor fi între 6 și 21 de grade, cele mai ridicate în Dobrogea, iar minimele între -4 și 11 grade. Noaptea, local, se va forma ceață.

Cerul va fi mai mult noros, iar temporar vor fi ploi moderate, de 20-25 l/mp. Vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 35-45 km/h. Temperaturile se vor situa peste valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de 14-15 grade și minime de 4-5 grade.

În următoarele zile, vremea se va răci ușor în sud și sud-est, astfel că temperaturile diurne se vor situa aproape de mediile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Miercuri, cerul va fi noros, cu înnorări temporare în vest și nord-vest. Se vor semnala ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în Moldova și Transilvania și izolat în alte zone.

La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la începutul intervalului izolat și în estul Transilvaniei și în Moldova. În regiunile sudice vor fi cantități de apă de 10–15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vest și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 12 grade, iar minimele între -2 și 12 grade, cele mai ridicate valori fiind pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, trecător asociată cu burniță.