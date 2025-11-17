Vremea

Vine frigul. Când vor cădea primii fulgi

Vine frigul. Când vor cădea primii fulgiNinsoare. Sursa foto: Pixabay
Republica Moldova. După o toamnă lungă, cu mai multe zile însorite, în zile următoare timpul se va răci simţitor. Deasemenea, sinopticienii prevestesc şi primii fulgi.

Totuşi, vremea friguroasă nu va dura mult. Aşa că, spre sfârşit de noiembrie, ne vom bucura de temperaturi de primăvară.

Primii fulgi, dar nu pentru toţi

Primii fulgi de zăpadă din acest sezon rece în Republica Moldova sunt așteptați miercuri, 19 noiembrie.

Sinopticienii spun că primele localități în care vor cădea fulgi de nea sunt raioanele de nord Briceni, Dondușeni, Ocnița, Soroca, Drochia, Edineț și Rîșcani.

Precipitațiile vor apărea inițial sub formă de lapoviță, după care locuitorii din nordul şării se vor bucura şi de primii fulgi.

Prognoza meteo

Meteo/ Sursa foto: Pixabay

În celelalte zone ale țării vor cădea doar ploi, pe alocuri torenţiale.

Frig şi ceaţă

Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, în noaptea de 19 noiembrie, temperaturile vor scădea până la -2 grade Celsius.

În dimineața de 20 noiembrie este posibilă formarea ceții slabe, iar noaptea, ploile vor continua pe arii extinse, urmând ca ziua să se manifeste doar izolat.

Pe 21 noiembrie, vremea se va calma, fără precipitații esențiale, iar în intervalul 22-24 noiembrie sunt așteptate doar ploi slabe, izolate. Vântul va sufla din direcție variabilă, cu intensități de 4-9 m/s.

În Chişinău şi localităţile din zonele sud şi centru nu vor fi înregistrate valori negative ale temperaturilor, minima termică pe timp de noapte fiind de + 2.

Toamna nu se lasă dusă

Zilele ploioase şi reci nu vor dura mult. temperaturile vor crește treptat în zilele următoare. Minimele nocturne vor porni de la –2…+3°C și vor ajunge treptat la +5…+10°C, iar maximele diurne vor urca de la +5…+10°C până spre +12…+17°C.

Statisticile arată că noiembrie și ianuarie sunt lunile cu cele mai frecvente episoade de ninsoare abundentă. În ultima lună de toamnă sunt posibile primele nopți cu temperaturi sub –10°C în nordul țării. Deocamdată astfel de pronosticuri nu au fost făcute.

