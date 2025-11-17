Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarele zile. Prognoza meteo actualizată

Vânt de 120 km/h și ninsoare puternică în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o schimbare bruscă a vremii în toată țara, cu precipitații semnificative și intensificări ale vântului. În zonele montane va ninge, iar stratul de zăpadă se va așterne rapid, în timp ce în regiunile joase vor fi ploi și precipitații mixte.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă până joi, 21 noiembrie, ora 10.00.

În cursul zilei de luni, 17 noiembrie, vremea se va deteriora semnificativ în Banat și Crișana, unde se vor înregistra averse și descărcări electrice. Ulterior, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 20–25 l/mp, izolat depășind 30–40 l/mp, conform ANM.

În noaptea de marți spre miercuri, 18–19 noiembrie, va ninge consistent în toată zona montană, formându-se un strat de zăpadă. În regiunile joase din centrul și estul țării, se vor semnala precipitații mixte, cu lapoviță și ploaie.

Meteorologii atenționează că vântul va avea intensificări locale și temporare, atingând viteze între 40 și 60 km/h. Marți, 18 noiembrie, se va răci accentuat în vest, nord, centru și nord-est, iar miercuri, 19 noiembrie, și în restul teritoriului.

ANM a emis și o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă între 17 noiembrie, ora 12.00, și 18 noiembrie, ora 06.00.

„Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50–60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări cu viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90–120 km/h”, au transmis meteorologii.

În aceste condiții, autoritățile recomandă prudență sporită la drum și monitorizarea constantă a evoluției vremii, mai ales în zonele montane și în regiunile afectate de ploi și vânt puternic.