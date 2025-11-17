Vremea Breaking news

Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarele zile. Prognoza meteo actualizată

Comentează știrea
Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarele zile. Prognoza meteo actualizatăViscol / Sursa foto: Bographics | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Vânt de 120 km/h și ninsoare puternică în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o schimbare bruscă a vremii în toată țara, cu precipitații semnificative și intensificări ale vântului. În zonele montane va ninge, iar stratul de zăpadă se va așterne rapid, în timp ce în regiunile joase vor fi ploi și precipitații mixte.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă până joi, 21 noiembrie, ora 10.00.

Ninsoare la munte

În cursul zilei de luni, 17 noiembrie, vremea se va deteriora semnificativ în Banat și Crișana, unde se vor înregistra averse și descărcări electrice. Ulterior, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 20–25 l/mp, izolat depășind 30–40 l/mp, conform ANM.

Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto. Pixabay

Lapoviță și ploi

În noaptea de marți spre miercuri, 18–19 noiembrie, va ninge consistent în toată zona montană, formându-se un strat de zăpadă. În regiunile joase din centrul și estul țării, se vor semnala precipitații mixte, cu lapoviță și ploaie.

Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
Cod galben de vânt

Cod galben de vânt. Sursa foto ANM

Meteorologii atenționează că vântul va avea intensificări locale și temporare, atingând viteze între 40 și 60 km/h. Marți, 18 noiembrie, se va răci accentuat în vest, nord, centru și nord-est, iar miercuri, 19 noiembrie, și în restul teritoriului.

Cod galben de vânt puternic

ANM a emis și o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă între 17 noiembrie, ora 12.00, și 18 noiembrie, ora 06.00.

„Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50–60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări cu viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90–120 km/h”, au transmis meteorologii.

În aceste condiții, autoritățile recomandă prudență sporită la drum și monitorizarea constantă a evoluției vremii, mai ales în zonele montane și în regiunile afectate de ploi și vânt puternic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:56 - Parlamentarii dezbat luni două moțiuni simple AUR împotriva miniștrilor Transporturilor și Energiei
12:45 - Hollywood îl celebrează: Tom Cruise, premiu pentru întreaga carieră
12:38 - Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
12:29 - Tusk, după atacul de pe calea ferată: Șina a fost aruncată în aer intenționat
12:23 - Activitatea clinicii în care a murit fetița de doi ani a fost suspendată. Inspecția Sanitară acuză instituția de nere...
12:11 - Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone

HAI România!

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale