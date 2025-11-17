Prognoza meteo, 17 noiembrie. Vreme capricioasă la început de săptămână. Unde va ploua

Valorile temperaturilor vor fi, în cea mai mare parte a ţării, mai ridicate decât mediile multianuale pentru această perioadă a lunii noiembrie. Excepţie fac zonele joase din sud, unde ceaţa sau norii joşi vor persista local, arată ANM.

Cerul va fi variabil, însă treptat norii se vor înmulţi dinspre vest, iar ploile vor cuprinde Banatul, Crişana şi Maramureş după-amiaza, urmând ca pe timpul nopţii să apară local şi în Oltenia şi Transilvania, iar în restul regiunilor doar izolat.

Precipitaţiile vor fi în general sub formă de averse, în vest însoţite pe alocuri de descărcări electrice. În Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi nordul Carpaţilor Orientali cantităţile de apă vor fi de 10–20 l/mp.

Dimineaţa şi în prima parte a zilei va mai persista ceaţa sau nebulozitatea joasă, mai ales în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei.

Vântul va fi intens la munte, cu rafale de 80–100 km/h în zonele înalte, dar temporar se vor înregistra intensificări şi în vest (50–70 km/h) şi local în centru şi est (în general până la 40–50 km/h). Temperaturile maxime vor fi între 10 şi 20 de grade, cele mai scăzute valori fiind în sudul Olteniei, iar minimele între 3 şi 14 grade.

Cerul va fi variabil, cu nori joşi şi ceaţă mai ales dimineaţa. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, mai ridicată decât în zilele precedente, va fi de 14–16 grade, iar minima de 7–8 grade.

Între 17 și 24 noiembrie, temperaturile vor fi ușor peste mediile obișnuite, semnalând o toamnă prelungită. Vremea va fi în general stabilă, fără variații semnificative de la o zi la alta. În nord-vest sunt posibile ploi slabe și temporare, în timp ce în restul țării precipitațiile vor fi rare și se vor încadra în limite normale.

În perioada 1–8 decembrie, iarna calendaristică va începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Precipitațiile vor fi moderate și normale pentru această perioadă, iar primele zile ale lunii vor semăna mai degrabă cu o toamnă târzie decât cu iarna.