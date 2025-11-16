 Prognoza meteo, 16 noiembrie. Temperaturile depășesc pragul obișnuit pentru o lună de toamnă. Condiții de ceață în unele zone

În ultima zi de weekend, vremea se menține caldă în țară. În sudul, sud-estul și parțial centrul țării, temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice pentru această perioadă, în timp ce în vest și în zonele de deal și munte va fi mai cald decât de obicei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În jumătatea de nord a țării se vor înregistra înnorări temporare și ploi slabe în Maramureș, izolat în Crișana, Transilvania și Moldova. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă persistentă și ceață locală, mai ales dimineața și noaptea, în zonele joase din sud, sud-est și parțial centrul și estul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă a Carpaților Orientali și a Munților Apuseni, unde rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar local și în Crișana viteze de până la 40–45 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 6–8 grade în zonele cu ceață persistentă, precum sudul Olteniei, Muntenia și depresiunile din estul Transilvaniei, și până la 21 de grade în sudul Banatului. Minimele se vor situa în general între 0 și 11 grade.

În București, cerul va fi acoperit de nebulozitate joasă pe tot parcursul zilei, iar dimineața și noaptea este posibilă ceața, uneori asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab, iar temperaturile vor fi de 9–10 grade ziua și 4–5 grade noaptea.

Între 17 și 24 noiembrie, temperaturile vor rămâne ușor peste valorile normale, semn că toamna se prelungește. Vremea va fi în general stabilă, fără schimbări semnificative de la o zi la alta. În nord-vest sunt posibile ploi temporare, în timp ce în restul țării acestea vor fi rare și se vor încadra în limitele normale.

În intervalul 1–8 decembrie, iarna calendaristică va debuta cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Precipitațiile vor fi moderate, în limite normale, iar primele zile ale lunii vor păstra mai degrabă aspectul unei toamne târzii decât pe cel al iernii.