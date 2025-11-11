Prognoza meteo, 11 noiembrie. Românii se mai pot bucura de vreme caldă. Când scad temperaturile

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării. În Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, cerul va fi înnorat aproape tot timpul, iar ziua vor fi ploi, local moderate cantitativ, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În restul regiunilor, înnorările vor fi trecătoare, iar ploile slabe se vor semnala izolat. Potrivit ANM, la altitudini peste 1500 m vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 17 grade, iar cele minime între 0 şi 9 grade, cu valori uşor mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali. Dimineaţa şi noaptea, pe spaţii mici, se va semnala ceaţă.

În Bucureşti, vremea se va menţine închisă şi ploioasă. Vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi în jur de 13 grade, iar cea minimă între 5 şi 7 grade.

Până pe 17 noiembrie, vremea va fi schimbătoare, cu alternanțe între zile mai calde și perioade cu ploi. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sud și sud-est, unde ploile vor depăși mediile obișnuite pentru prima jumătate a lunii noiembrie. În vest și nord-vest, ploile vor fi mai rare, iar în restul țării regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Între 17 și 24 noiembrie, temperaturile vor rămâne ușor peste valorile normale, semn că toamna se prelungește. Vremea va fi în general stabilă, fără schimbări semnificative de la o zi la alta. În nord-vest sunt posibile ploi temporare, însă în restul teritoriului acestea vor fi rare și se vor încadra în limite normale.

În intervalul 1 – 8 decembrie, iarna calendaristică va începe cu temperaturi neașteptat de ridicate. Precipitațiile vor fi moderate și în limitele obișnuite, iar primele zile ale lunii decembrie vor avea mai degrabă aspect de toamnă târzie decât de iarnă.